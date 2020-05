Industriekonzern Pentair gibt Dividende bekannt

Der Industriekonzern Pentair Plc (ISIN: IE00BLS09M33, NYSE: PNR) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 19 US-Cents je Aktie, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 7. August 2020 (Record date: 24. Juli 2020).

Das Unternehmen schüttet somit auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,76 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 34,15 US-Dollar (Stand: 5. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,23 Prozent.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 710 Mio. US-Dollar nach 688,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 30. April 2020 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 72,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 51,3 Mio. US-Dollar).

Pentair ist im Jahr 1966 gegründet worden. Der Mischkonzern stellt Teile und Gehäuse für verschiedene Industriesektoren her. Darüber hinaus werden Pumpen oder Filter, die in der Wassertechnik eingesetzt werden, hergestellt und Pentair ist auch im Brandschutz aktiv. 2014 erfolgte die Verlagerung der Firma nach Dublin. Operativ ist die Firmenzentrale in London. Es werden rund 9.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus in Höhe von 25,55 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Mai 2020).

Redaktion MyDividends.de