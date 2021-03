INFINEON - Aktie wieder an den großen Kurszielhürden

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 34,555 € (XETRA)

Bei 35,82 EUR liegt ein langfristiges und bei 37,07 EUR ein kurzfristigeres Kursziel, an dem die Aktie von Infineon zunächst ab Mitte Februar in eine volatile Seitwärtsphase und schließlich in eine spürbare Korrektur überging. Diese endete kurz vor der Unterstützung bei 31,03 EUR. Seither zieht die Aktie entlang der Unterseite einer gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie erneut an die Kurszielhürden an.

Kurzfristige Topbildung weiter zu präferieren

Es ist ein gewaltiger Kraftakt notwendig, um die übergeordneten und kurzfristigen Widerstandsmarken bei 35,20 EUR, 35,82 EUR und 37,07 EUR und die diagonale Barriere in Form der unterschrittenen Aufwärtstrendlinie aus dem Weg zu räumen. Solange dies nicht gelungen ist, muss bei der Infineon-Aktie mit mindestens einer zweiten Abwärtsbewegung gerechnet werden.

Unterhalb von 33,63 EUR könnte eine solche Korrektur bereits einsetzen und unter 33,00 EUR für ein kleines Verkaufssignal sorgen. In der Folge käme es zum Test der Unterstützung bei 31,03 EUR. Sollte die Aktie dort nicht nach Norden abprallen, wäre ein Bruch der Marke Auftakt für eine Korrekturausweitung bis 28,33 und ggf. 27,50 EUR.

Prozyklische Kaufsignale noch in weiter Ferne

Um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sollte man zunächst eine Bodenbildung bei 31,03 EUR bzw. später bei 28,33 EUR abwarten, ehe man gegen den Trend in die Aktie investiert. Prozyklisch wäre derzeit erst ein Ausbruch über 37,07 EUR als bullisches Signal zu nennen. In diesem Fall würde die Geduld allerdings durch einen möglichen Anstieg bis 41,30 EUR belohnt.

Infineon Chartanalyse (Tageschart)

