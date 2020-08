INFINEON - Das sieht nach Ausbruch aus

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 23,765 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie markierte am 15. Juni 2018 nach einer langen Rally ein Hoch bei 25,76 EUR. Anschließend geriet die Aktie unter Druck. Zunächst fiel sie auf 13,42 EUR zurück. Zwar erholte sie sich anschließend auf 23,06 EUR, aber im Coronacrash musste die Aktie noch einmal richtig Federn lassen. Am 19. März 2020 notierte sie im Tief bei 10,13 EUR.

Nach diesem Tief startete eine starke Rally. Am 10. Juni 2020 erreichte sie den Abwärtstrend seit Juni 2018. Der Wert pendelte in den letzten Wochen um diesen Trend bzw. um den Widerstand bei 23,06 EUR. Gestern kletterte er mit einer langen weißen Kerze über diesen Widerstand. Heute behauptet er sich in der Eröffnung auf dem gestern erreichten Niveau.

Geht die Rally weiter?

Das Chartbild der Infineon-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Der gestrige Ausbruch könnte eine weitere Aufwärtsbewegung einleiten. Ein Anstieg in den Widerstandsbereich zwischen 25,44 und 25,76 EUR erscheint auf Sicht von einigen Tagen möglich. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 30. Juli bei 20,66 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis ca. 17,75 EUR kommen.

Infineon-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)