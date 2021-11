Infineon macht Jochen Hanebeck zum neuen Chef

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef Reinhard Ploss gefunden. Der bisherige Chef des Tagesgeschäfts, Jochen Hanebeck, werde zum 1. April 2022 neuer Vorstandsvorsitzender, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Neubiberg bei München mit. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen. Ploss führt das Unternehmen seit 2012. Er sollte den Posten nach früheren Angaben eigentlich erst Ende 2022 abgeben. Hanebeck wurde 1968 geboren und gehört dem Infineon-Vorstand seit 2016 an. Sein neuer Vertrag als Vorstandschef läuft den Angaben zufolge bis Ende März 2027./stw/he