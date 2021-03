INFINEON - Scheitert die Aktie an diesem großen Kursziel?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 35,135 € (XETRA)

Seit einem Jahr befindet sich die Infineon-Aktie nun schon in einer beeindruckenden Rally, die zunächst als Erholung nach dem Corona-Crash begann, aber mit dem Ausbruch über das Hoch des Jahres 2018 bei 25,76 EUR in eine neue Dimension vorstieß. Es folgte der zweite Teil der Aufwärtstrendbewegung, der bis an die 100 %-Projektion der Rallyphase der Jahre 2009 bis 2018 bei 35,82 EUR führte.

Ziel erreicht, Rally gestoppt?

Diese Hürde bzw. dieses übergeordnete Kursziel wurde erstmals Ende Januar erreicht. Seither schlingert der Kurs der Aktie um die 35,82 EUR-Marke, ohne sich entscheidend nach oben absetzten zu können. Und auch der letzte Anstieg, der Ende der Vorwoche begann, wurde nach einem neuen Verlaufshoch bei 36,96 EUR direkt wieder abverkauft.

Übergeordnet entsteht so eine Konsolidierung, die nach einer ohnehin volatileren Trendphase seit Anfang Februar jederzeit in eine kurzfristige Topbildung münden kann. Ein Rücksetzer unter die Unterstützungen bei 34,11 und 33,63 EUR könnte dabei schon den Auftakt für eine Verkaufswelle bis 31,03 EUR bilden. Im Kontext mit der erreichten, langfristigen Zielmarke könnte damit aber auch im größeren Bild eine Korrektur beginnen. Diese hätte ein erstes größeres Ziel bei 28,33 EUR.

Konsolidierung erst über 37,50 EUR beendet

Aktuell wäre erst ein dynamischer Ausbruch über 37,50 EUR auf Tagesschlusskursbasis ein Zeichen dafür, dass die Korrekturphase zu Gunsten des Aufwärtstrends beendet wurde. In diesem Fall könnten die Anteile von Infineon dafür aber zügig bis 39,30 EUR und mittelfristig sogar schon bis 41,30 EUR steigen.

Infineon Chartanalyse (Tageschart)

