Inflationsdaten, Zinsentwicklung, Bundfuture: Profiteure Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs?

Das Thema Inflation fesselt den Markt und bringt die Notenbanken unter Zugzwang. So möchte die US-Notenbank FED in diesem Jahr eine Kehrtwende vollziehen. Das Zinsniveau ist im internationalen Vergleich bereits höher als beispielsweise in Deutschland. Wie sich dieses Niveau auf lange Sicht und insbesondere in dem für Trader relevanten Bundfuture zeigt, erörtert unser Händler Patrick in diesem Wochenendvideo ausführlich.

Dabei gehen wir auf Prognosen der Notenbank ebenso ein, wie auf die potenziellen Gewinner dieser Veränderung am Kapitalmarkt. Drei Aktien werden daher vom Chartbild her und von den Bilanzkennzahlen analysiert. Folgende Sprungmarken haben wir eingearbeitet und wünschen viel Freude mit diesem Rundumblick!

00:00 - Intro 01:22 - DAX-Rückschau 02:20 - Indizes am Aktienmarkt im Wochenfazit 03:42 - Rohstoffsektor mit Gold und WTI 04:18 - Händlerfazit zur Börsenwoche 06:55 - Inflation und Zinsen im internationalen Vergleich 11:16 - Entwicklung des Zinsniveaus in Deutschland 13:55 - Abbildung des Zinsniveaus über den Bundfuture 17:50 - Profiteure der Zinsentwicklung 20:15 - Cerberus als Finanzinvestor 22:50 - Commerzbank im mittelfristigen Blick 23:40 - Deutsche Bank in der Entwicklung mit Kennzahlen 27:30 - Goldman Sachs mit beeindruckender Entwicklung 32:00 - Vergleich der Banken in einem Chart 32:35 - Trend am Kapitalmarkt?

