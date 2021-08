Infrastrukturpaket heute abgesegnet - Bitcoin und AMC

Replaced by the video

Die Wall Street sieht einen ruhigen Start in den Dienstag, mit den Aktien des Kinobetreibers AMC vorbörslich rund sieben Prozent im Plus. Der Senat sollte noch heute den Gesetzesentwuf für das US-Infrastrukturpaket absegnen. Darin enthalten sind neue Regeln zur Besteuerung von Kryptowährungen. Lobbyisten sind in letzter Minute an dem Versuch gescheitert den Entwurf zu lockern. Es bleibt abzuwarten, ob das Repräsentantenhaus im September ebenfalls zustimmen wird und wie das Finanzamt den Prozess implementiert. Ansonsten steht die Notenbank im Fokus der Wall Street. Stimmen einer raschen reduzierung der monatlichen Anleihekäufe werden Lauter, wie auch die anziehenden Renditen bei US-Staatsanleihen signalisieren.