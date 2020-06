ING Deutschland arbeitet bei Kreditvergabe mit Amazon zusammen

Frankfurt (Reuters) - Die größte deutsche Direktbank ING arbeitet bei der Kreditvergabe an Unternehmen in Deutschland jetzt auch mit dem Onlinehändler Amazon zusammen.

ING Deutschland stelle teilnahmeberechtigten Amazon-Verkäufern künftig Kredite zwischen 10.000 und 750.000 Euro mit Laufzeiten von bis zu drei Jahren zur Verfügung, teilte die Bank am Dienstag mit. Sie eröffnet sich damit einen neuen Vertriebskanal, um kleine und mittlere Unternehmen anzusprechen. Die ING Deutschland war 2018 in die gewerbliche Finanzierung eingestiegen - auch um unter dem Druck von Niedrig- und Strafzinsen ihren Überhang an Einlagen gewinnbringend einzusetzen. In Deutschland ist die ING die erste Bank, die mit Amazon bei der Finanzierung von Verkäufern kooperiert. In den USA arbeitet der Onlinehändler seit kurzem mit der Goldman-Sachs-Digitalbank Marcus zusammen.

Um einen Kredit zu erhalten, müssen Händler ihren Firmensitz in Deutschland haben und bestimmte Kriterien erfüllen, etwa in Bezug auf ihre Verkaufshistorie. "Unser Ziel ist es, etablierten Verkäufern zu helfen, ihr Geschäft auszubauen", sagte Amazon-Manager Felix Kristl. Mit dem frischen Kapital könnten die Unternehmen zum Beispiel Lagerbestände erhöhen, um die zusätzliche Nachfrage zu bedienen, neues Personal einstellen oder den Betrieb finanzieren.