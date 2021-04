Inseego bringt neues 5G/LTE-Kompakt-Indoor-CPE für dezentrale Arbeitskräfte, Zweigstellen und kleine Unternehmen auf den Markt

Wavemaker PRO FX2000e bietet schnelles, flexibles 5G-Breitband für eine Vielzahl von Märkten im Bereich Fixed Wireless

Inseego Corp. (Nasdaq:INSG), ein führender Anbieter von 5G- und IoT-Device-to-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass sein „Wavemaker PRO“-5G-Indoor-Router FX2000e für den Einsatz in mehreren Märkten weltweit zugelassen worden ist. Diese Plug-and-Play-Lösung für den Fixed-Wireless-Bereich bietet 5G/LTE-Breitband mit Ethernet- und Wi-Fi-6-Konnektivität für bis zu 32 Geräte und ist damit ideal für kleine Unternehmen und dezentrale Mitarbeiter, die einen schnellen, zuverlässigen und hochsicheren Internetzugang benötigen.

Mit 5G-Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich bietet der FX2000e schnelle und zuverlässige Konnektivität nahezu überall, von Restaurants und Einzelhandelsstandorten bis hin zu Zweigstellen und Heimarbeitsplätzen. Die „Inseego Mobile“-App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und erleichtert den Endbenutzern die Eigeninstallation ihrer Geräte. Mit der Cloud-Software Inseego Connecti können IT-Manager alle Geräte aus der Ferne konfigurieren und verwalten – in einer hoch skalierbaren Bereitstellung.

„5G-Lösungen sind eine großartige Wahl für den Breitbandzugang für Unternehmen und Verbraucher in ihren dezentralen Büros und Wohnungen“, sagt Ashish Sharma, Präsident von Inseego für den Bereich IoT & Mobile Solutions. „Unser FX2000e ist eine kompakte Lösung und unterstützt viele verschiedene Anwendungsfälle für Breitbandkonnektivität: Kleine Unternehmen können überall einen schnellen Internetzugang erhalten. Unternehmen können auf einfache Weise eine sichere WAN-Lösung für ihre Zweigstellen und dezentralen Mitarbeiter einrichten. Und SD-WAN-Anbieter können jetzt auf eine 5G-WAN-Verbindung als primäre Breitbandverbindung für dezentrale Standorte zurückgreifen.“

Flexible 5G-Konnektivität

Der FX2000e ist für den Betrieb in einer breiten Palette von globalen 5G- und 4G-Frequenzbändern zugelassen. Er wurde als leistungsstarke und kosteneffiziente Lösung für den Internetzugang auf der letzten Meile entwickelt und kann Benutzern in den führenden 4G- und 5G-Netzen in globalen Märkten Hochgeschwindigkeits-Breitbandkonnektivität bieten.

Mit seinem kleinen Formfaktor kann der FX2000e als primäre Breitbandlösung für dezentrale Einzelhandelsstandorte, als zusätzliche WAN-Schnittstelle für SD-WAN-Bereitstellungen, als Internetlösung für kleine Wohneinheiten oder als Kabelmodemersatz für größere Häuser mit Mesh-Wi-Fi-Systemen und anderen Konnektivitätsanforderungen eingesetzt werden.

Schnell, flexibel, zuverlässig und sicher

5G- und LTE-Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich

Zuverlässige Konnektivität mit Ethernet und Wi-Fi 6 für bis zu 32 Geräte

Dual-SIM-Funktionalität für bis zu zwei Netzbetreiber-SIMs, mit automatischer Umschaltung zwischen Mobilfunknetz und Ethernet-WAN

Sicherheit der Enterprise-Klasse mit OpenVPN, Zugriffskontrolle, End-to-End-Gerätesicherheit, Bedrohungserkennung, Überwachung, Bedrohungswarnungen und anderen Schutzmaßnahmenii

Erweitertes Cloud-Management Inseego Connect™

Kontinuierliche Software-Updates, Sicherheit und Support

Verfügbarkeit

Der Inseego „Wavemaker™ PRO“-5G-Indoor-CPE FX2000e hat behördliche Zulassungen für den Einsatz in mehreren Regionen weltweit erhalten, einschließlich der FCC-Band-48-Unterstützung für CBRS-Netze, und ist jetzt über die wichtigsten Vertriebspartner in Nordamerika und Europa erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Inseego, um mehr zu erfahren.

Ein breites Portfolio an 5G-FWA-Lösungen für Verbraucher und Unternehmenskunden

Neben dem FX2000e umfasst das Inseego „Wavemaker PRO“-Portfolio auch das 5G-Indoor-CPE FG2000e, das derzeit in mehreren Märkten im Handel erhältlich ist. Das Portfolio umfasst außerdem zwei 5G-Outdoor-CPEs und ein 5G-Industrie-Gateway. Bitte wenden Sie sich an Inseego, um mehr über diese Lösungen zu erfahren.

Zuverlässig und sicher

Die Lösungen von Inseego werden in den USA konzipiert und entwickelt. Führende Mobilfunkbetreiber, Regierungsbehörden und Firmenkunden weltweit verlassen sich auf sie. Weitere Informationen über die 5G-Produkte und -Lösungen von Inseego finden Sie unter inseego.com. Für Presse- und Analystenanfragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@inseego.com.

Über die Inseego Corp.

Die Inseego Corp. (Nasdaq:INSG) ist ein branchenführender Anbieter von intelligenten Geräte-zu-Cloud-Lösungen, die die 5G-Netzwerk-Edge erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen äußerst zuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Unsere innovativen mobilen Breitband- und Fixed-Wireless-Access (FWA)-Lösungen sowie unsere Softwareplattform vereinen die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und andere) in einer breiten Palette von Produkten, die eine stabile Konnektivität in Innenräumen, im Freien und in den schwierigsten industriellen Umgebungen bieten. Die in den USA konzipierten und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego bauen auf den patentierten Technologien des Unternehmens auf und bieten Dienstleistern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit drahtlose Konnektivität in höchster Qualität. www.inseego.com #Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Inseego und das Logo sind eingetragene Markenzeichen, und die Namen Wavemaker und Inseego Manage sind Markenzeichen der Inseego Corp.

i Mit der Basisversion (kostenlos) kann ein Benutzer die Einstellungen eines einzelnen FX2000e-Geräts einfach über die „Inseego Mobile“-App oder die Web-UI verwalten. Für die Verwaltung mehrerer Geräte ist das Abonnement Inseego Connect Standard oder Inseego Connect Advanced erforderlich. Es bietet erweiterte Geräteverwaltung, Bereitstellung, Monitoring und Diagnosen für mehrere Geräte von einem einzigen Dashboard aus.

ii Kontaktieren Sie Inseego, um mehr über die verfügbaren erweiterten Sicherheitslösungen zu erfahren.

