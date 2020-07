Intel schüttet seit dem Jahr 1992 eine Dividende aus

Der amerikanische Halbleiterkonzern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, NASDAQ: INTC) zahlt am 1. September 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 33 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus (Record date ist der 7. August 2020). Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,32 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 59,14 US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020) bei 2,13 Prozent. Seit dem Jahr 1992 wird eine Dividende an die Aktionäre ausbezahlt.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz des Unternehmens 19,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 16,1 Mrd. US-Dollar), wie am 23. April berichtet wurde. Der Gewinn (Non-GAAP) betrug 6,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4 Mrd. US-Dollar).

Intel ist 1968 gegründet worden. Das Unternehmen aus Santa Clara in Kalifornien hält bei Mikroprozessoren für Computer weltweit einen Marktanteil von ungefähr 80 Prozent. Die Aktie ist im Dow-Jones-Index notiert und liegt seit Jahresanfang an der Wall Street mit 1,25 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 250,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020).

