INTEL - War das eine Bullenfalle?

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 64,190 $ (NASDAQ)

Die lange bärische Tageskerze im März hatte keine nachhaltig negativen Folgen für die Intel-Bullen: In der vergangenen Woche kletterte die Aktie dann sogar wieder auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 68,00 USD und konnte dieses Level auch auf Tagesschlusskursbasis verteidigen.

Neues Jahreshoch wird massiv verkauft

Damit wurde ein neues prozyklisches Kaufsignal generiert, welches am darauf folgenden Handelstag allerdings gleich wieder komplett abverkauft wurde. Mit dem Ausbruch über 67,58 USD könnte es sich somit um eine klassische Bullenfalle (Fehlausbruch) gehandelt haben.

In einem gesunden Bullenmarkt sollte so etwas nicht passieren, entsprechend ist hier weiterhin Vorsicht geboten auf der Long-Seite: So lange den Aktien von Intel kein nachhaltiger Ausbruch über 68,00 USD gelingt dominieren hier aktuell eher die Abwärtsrisiken.

Vielmehr muss hier in den kommenden Tagen und Wochen mit einer Korrektur zurück in den Bereich 58-59 USD gerechnet werden. Dort befindet sich dann aller Voraussicht nach auch der EMA200 und die nächste (mögliche) antizyklische Kaufgelegenheit.

Intel Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)