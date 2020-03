Interesse an Corona-Sondersendungen im TV ungebrochen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Informationsbedürfnis der Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie ist weiter riesig. Unter anderem in den beiden großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern liefen am Freitagabend jeweils Sondersendungen. Das "ARD extra" im Anschluss an die "Tagesschau" sahen 6,56 Millionen Menschen, was einer Quote von 17,4 Prozent entsprach. Das "ZDF spezial" nach der "heute"-Sendung verfolgten 5,29 Millionen (16,7 Prozent).

Ansonsten lag zur besten Sendezeit wieder einmal "Der Alte" vorn. 5,98 Millionen entschieden sich für die Folge "Verletzte Gefühle" aus der ZDF-Krimiserie (16,2 Prozent). Die ARD-Komödie "Meine Mutter traut sich was", die dritte Episode aus einer Familienreihe, schalteten zur besten Sendezeit 4,91 Millionen Menschen ein (13,7 Prozent).

Für die RTL-Tanzshow "Let's Dance", die Moderator Sükrü Pehlivan verlassen mussten, interessierten sich 4,67 Millionen, was wegen der abendfüllenden Sendezeit einem Marktanteil von 14,4 Prozent entsprach.

Die Doku-Soap "The Biggest Loser" hatte auf Sat.1 im Schnitt 2,06 Millionen Zuschauer (6,3 Prozent), die US-Serie "Navy CIS" auf Kabel eins 1,15 Millionen (3,1 Prozent) und der US-Abenteuerfilm "Der Adler der neunten Legion" auf RTLzwei 1,37 Millionen (3,9 Prozent). Auf Vox sahen 960 000 Menschen die Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (2,6 Prozent) und auf ZDFneo 710 000 die Serie "Death in Paradise" (1,9 Prozent)./tn/DP/men