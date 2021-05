Internet-Autohändler MeinAuto sagt Börsengang vorerst ab

(korrigiert Tippfehler im ersten Satz des zweiten Absatzes)

München (Reuters) - Der Internet-Autohändler MeinAuto hat seinen geplanten Börsengang in Frankfurt in letzter Minute abgesagt.

Die für Mittwoch geplante Emission werde verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das hätten MeinAuto und sein Eigentümer, der britische Finanzinvestor Hg, beschlossen. "Grund dafür sind die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen", hieß es in der Mitteilung. Sobald sich die Marktbedingungen stabilisierten, wolle man einen neuen Anlauf nehmen. MeinAuto ist der erste Börsenkandidat in diesem Jahr, dessen Emission auf Eis gelegt wurde.

Derzeit buhlen auch die Linux-Softwarefirma Suse und der E-Bike-Getriebehersteller hGears im Rahmen von Börsengängen um Investoren. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1, der Funkturm-Betreiber Vantage Towers und die Laborkette Synlab waren von den Anlegern an der Börse wohlwollend aufgenommen worden, auch wenn Synlab das Emissionsvolumen kürzen musste.