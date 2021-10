INTUIT - Aktie konsolidiert noch

Die Intuit-Aktie markierte am 25. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 582,96 USD. Nach diesem Hoch lief der Wert mehrere Wochen seitwärts. Am 30. September fiel er unter die Unterstützung bei 546,17 USD zurück. Damit verließ der Wert die Seitwärtsbewegung nach unten.

Nach einem Tief bei 519,00 USD erholte sich die Aktie zuletzt wieder etwas. Am Donnerstag näherte sie sich der Marke bei 546,17 USD wieder an, prallte aber bisher daran nach unten ab.

Bullen kurzfristig im Nachteil

Die Intuit-Aktie hat nach eine starken Rally eine kleine Topformation vollendet. Das rechnerisches Ziel aus dieser Formation liegt bei 511,70 USD. Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen aber erst bei 497,85 USD und bei 474-467 USD. Die Aktie könnte also in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen und zumindest auf 511,70 USD, eher sogar auf 497,85 USD abfallen. Erst mit einem Ausbruch mit mindestens einem Tagesschlusskurs über 546,17 USD würde sich das Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall wäre ein Anstieg an das Allzeithoch möglich.

Fazit: Kurzfristig dominieren die Bären in einer übergeordnet starken bullischen Aktie. Die laufende Abwärtsbewegung kann sich noch einige Tage erstrecken, kann aber zu mittelfristig interessanten Einstiegspunkte führen.

