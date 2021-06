INTUIT - Zeit, Gewinne mitzunehmen?

Die Intuit-Aktie hat sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt und am Freitag das Kursziel aus der letzten Analyse „Intuit - Bullen machen Druck“ bei ca. 485,00 USD leicht übertroffen. Wie ist der aktuelle charttechnische Stand?

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 20. Mai brach sie aus einer mehrwöchigen Konsolidierung nach oben aus. Das Kursziel aus diesem Ausbruch waren die bereits erwähnten 485,00 USD. Bei dem Ausbruch aus der Konsolidierung hat der Wert auch eine langfristige obere Pullbacklinie durchbrochen.

Die letzten 7 Wochen verliefen für die Aktie positiv, sie ist daher kurzfristig überkauft. Damit ist sie anfällig für einen Rücksetzer. Die letzten vier Wochenschlusskurse befinden sich oberhalb der Bollinger Bänder. Dies bestätigt den überkauften Zustand.

Kaufwelle vor Pause?

Kurzfristig könnte es zu einigen schwächeren Tagen oder gar Wochen in der Intuit-Aktie kommen. Ein Rücksetzer an die alte obere Trendbegrenzung bei aktuell ca. 451 USD wäre möglich. Damit würde die Aktie auch das offene Gap vom 04. Juni schließen. Ein Verkaufssignal für eine solche Bewegung liegt allerdings bisher nicht vor. Anschließend könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Ein mögliches Ziel läge bei ca. 600 USD. Sollte die Aktie allerdings deutlich unter 451 USD abfallen, wäre die Bewegung der letzten Woche eine Übertreibung nach oben. In diesem Fall könnte es zu einer ausführlichen Korrektur in Richtung 350 oder sogar 300 USD kommen.

Fazit: Mittelfristig zeigt der Chart weiterhin nach oben. Kurzfristig orientierte Trader können allerdings jetzt Gewinne mitnehmen und den Versuch starten, in einigen Tagen oder Wochen die Position billiger zurückkaufen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)