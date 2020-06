INTUITIVE SURGICAL - Kurzfristig brüllen die Bären

Bis auf einen temporären Spike scheiterte die Aktie von Intuitive Surgical in den vergangenen Wochen stets an einer Aufwärtstrendlinie, welche das Kursgeschehen von Juni 2019 bis Februar 2020 dominiert hatte und welche im Zuge des Coronakrisen-Sell-offs klar unterboten worden war. Das abflauende Aufwärtsmomentum kommt für die Käufer in der aktuell brenzligen Situation zu einer absoluten Unzeit. Bereits heute müssen sie die erste deutliche Niederlage einstecken.

Kurzfristig dreht der Kurs folglich klar nach unten ein. Der Fokus richtet sich nun auf die beiden EMAs 50 bei 553 USD und 200 bei rund 540,65 USD. Zudem gilt es aus Sicht der Bullen das Zwischentief bei 545,50 USD zu halten, um eine kleine Topbildung im Chart zu vermeiden. Unter 540 USD droht der Wert nach unten wegzukippen, die nächste starke Unterstützung notiert in diesem Fall erst wieder bei 502 USD.

Erst wenn das Hoch bei 601,20 USD überboten wird, wäre die Gefahr weiter sinkender Kurse gebannt. Absicherungen für Short-Engagements bieten sich folglich oberhalb dieser Marke an.

Aus fundamentaler Sicht wird Intuitive Surgical, Weltmarktführer bei Operationsrobotern, im laufenden Jahr voraussichtlich einen heftigen Gewinndämpfer einstecken müssen. Analysten rechnen mit einem Gewinnrückgang um gut 28 %. 2021 könnte man das Niveau von 2019 dagegen bereits erreichen und sogar überbieten. Die Konsensschätzung beläuft sich hier auf einen Gewinn von 11,64 USD je Aktie, was einem Sprung gegenüber 2020 von gut 40 % entsprechen würde.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 4,48 4,00 5,10 Ergebnis je Aktie in USD 11,54 8,28 11,64 Gewinnwachstum -28,25 % 40,58 % KGV 47 66 47 KUV 14,6 16,4 12,8 PEG neg. 1,2 *e = erwartet

Intuitive-Surgical-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)