INTUITIVE SURGICAL - Nächster Rallyschub?

Die Aktie von intuitive Surgical befindet sich seit Wochen in einer steilen Rally. Am 08. März 2021 notierte der Wert im Tief noch bei 682,40 USD. Am 20. August markierte der Wert das aktuelle Allzeithoch bei 1.061,83 USD.

Anschließend konsolidiert der Wert einige Tage auf hohem Niveau seitwärts und verteidigte dabei das letzte kleine Zwischenhoch bei 1.036,05 USD. Gestern setzte sich der Wert mit einer langen weißen Kerze nach oben ab. Heute Morgen wird der Wer minimal über dem bisherigen Allzeithoch getaxt.

Meine Kollegin Lisa Giering hält seit 25. November 2019 eine Position im Investmentdepot unseres redaktionellen Angebots Promax. Sie hat inzwischen 2mal nachgekauft. Die erste Position liegt inzwischen 71,59 % im Plus, die Gesamtposition 57,15 %. Alle Infos zu diesem Paket erhalten Sie hier.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter anziehen. Ein langfristiges Ziel liegt bei 1.135 USD und naht damit schon deutlich.

Auch wenn der aktuelle Rallyversuch nicht gelingen sollte, wäre das noch kein Drama. Es könnte dann zwar zu einer Konsolidierung an den EMA 50 bei aktuell 979,51 USD kommen. Aber erst mit einem Fall unter diesen EMA ergäbe sich ein etwas größeres Verkaufssignal. In diesem Fall könnte es zu Abgaben gen 893,79 USD oder sogar 826,59 USD kommen.

Fazit: Die Aktie von Intuitive Surgical könnte sich jetzt auf den Weg zum langfristigen Ziel bei 1.135 USD machen und es in wenigen Tagen erreichen.

Intuitive Surgical Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)