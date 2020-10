INTUITIVE SURGICAL - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Einsteigerwissen: umgekehrtes Dreieck Ein umgekehrtes Dreieck ist eine Bewegung, in der die Schwankungsbreite des Kurses mit der Zeit steigt. Diese Bewegung wird von 2 Trendlinie eingegrenzt, wobei die obere steigt und die untere fällt. Ein solches Dreieck kann sowohl als Fortsetzungsformation in einem Trend als auch als Trendwendeformation auftreten. Die klassische Methode, um ein Ziel aus einer solchen Formation abzuleiten, ist die Messung der maximalen Volatilität innerhalb der Formation und das Antragen einer entsprechenden Strecke am Ausbruchspunkt. Beträgt die maximale Volatilität innerhalb eines solchen Dreiecks beispielsweise 25 %, dann ist nach einem Ausbruch eine ebenso große Bewegung zu erwarten. Laut Thomas N. Bulkowski (Enzyklopädie der Chartmuster 1. Ausgabe 2005) erfolgt nach einem solchen Dreieck im Durchschnitt ein Anstieg um 34 %, wobei das vorhergesagte Kursziel in 75 % der Fälle erreicht wird. Zu berücksichtigen ist bei diesen Zahlen allerdings dann die Datenbasis aus einem jahrzehntelangem Bullenmarkt stammt.