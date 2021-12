IoT-eSIM von iBASIS jetzt über dynamischen Profil-Download im Verizon-Netzwerk aktivierbar

iBASIS nach einem erfolgreichen Design- und Testzyklus als erster Anbieter zugelassen für die Verwendung eines lokalen Verizon-Profils über einen dynamischen Download



iBASIS teilte heute mit, dass Verizon ein lokales Profil über einen dynamischen Profil-Download für IoT-Konnektivität zu eSIM iBASIS Global Access for Things™ zur Verfügung stellt.

Die Ergänzung der IoT-Konnektivität von iBASIS durch das lokale Verizon-Profil ist eine alternative Lösung für die ständigen Herausforderungen beim Roaming in den USA und trägt zur Überwindung möglicher technologischer, kommerzieller und regulatorischer Herausforderungen beim IoT-Roaming bei.

Wird ein Gerät mit iBASIS-eSIM in einem Gebiet erkannt, wird das lokale Profil dynamisch per Funk heruntergeladen und kann als lokale oder regionale SIM-Karte betrieben werden, so dass keine Roaming-Szenarien mehr erforderlich sind.

Den Kunden bietet das Verizon-Profil eine verbesserte globale Abdeckung und mehr Zuverlässigkeit. ist mit dem Verizon-Netzwerk über eine Technologie verbunden, die den GSMA-Standards für die Integration der Bereitstellung von SIMs per Fernzugriff entspricht. Die von Verizon geschaffene Abdeckung verbessert die Position von iBASIS im Bereich der LPWA- und High-Data-Anwendungen weiter. Alle Geräte, die sich mit dem Verizon-Netzwerk verbinden, müssen die Open-Development-Zertifizierung von Verizon besitzen. Geräte, die eine eSIM wie die iBASIS Global Access for Things™ eSIM verwenden, müssen außerdem die eUICC-Zertifizierung von Verizon besitzen.

“Die eSIM-basierte Interoperabilität bietet großen multinationalen Kunden die Möglichkeit, sich sicher mit dem riesigen IoT-Netzwerk von Verizon zu verbinden”, sagte Shamik Basu, Executive Director for IoT bei Verizon. “iBASIS ist einer der ersten Partner, der das Testniveau erreicht hat, das die strengen Standards für den Einsatz lokaler Profile auf seiner eSIM-Technologie erfüllt.”

“Verizon verfügt über unvergleichliche Netzwerkkapazitäten mit einer Abdeckung von über 99 % der USA, und wir freuen uns sehr, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um dieses lokale Profil - das erste per dynamischem Download - bereitzustellen”, sagte Ajay Joseph, CTO und IoT Head von iBASIS. “Diese Abdeckung verbessert die Position von iBASIS in den LPWA- und High-Data-Anwendungen weiter und bietet den iBASIS-Kunden eine noch größere globale Abdeckung und Zuverlässigkeit.”

“Die Verfügbarkeit des Verizon-Profils über iBASIS ist eine sehr spannende Entwicklung bei der Verbesserung der globalen Konnektivität. Unsere funkgestützten Multifunktionssensoren für intelligente Gebäude werden auf der ganzen Welt eingesetzt, und die Verfügbarkeit des Verizon-Profils über iBASIS ist eine großartige Alternative zum ständigen Roaming in den Vereinigten Staaten”, sagte Sebastien Amiot, Gründer und CEO von SAMEA Innovation.

ÜBER iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreiber und digitale Player in die Lage versetzt, mit Leistung und Transformation zu überzeugen. iBASIS ist ein Unternehmen von Tofane Global und der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, der drittgrößte globale Betreiber im Wholesale-Voice-Bereich, einer der drei führenden LTE-IPX-Anbieter mit mehr als 700 LTE-Destinationen sowie ein führender Akteur im Bereich Carrier-Cloud-Kommunikation und IoT-Lösungen. iBASIS bietet die lückenlose Konnektivitätslösung Global Access for Things™ und stellt Single-Source-Mobilnetzzugänge für das Internet der Dinge (LTE, LTE-M und NB-IoT) weltweit bereit, der auf eSIM/eUICC-Technologie gemäß GSMA-Standardbasiert. iBASIS betreut inzwischen mehr als 1.000 Kunden in 18 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr Informationen auf iBASIS.com.

ÜBER VERIZON WIRELESS

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) wurde am 30. Juni 2000 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York City ist weltweit präsent und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 128,3 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen bietet auf seinen preisgekrönten Netzwerken und Plattformen Daten-, Video- und Sprachdienste und -lösungen an und erfüllt damit die Wünsche der Kunden in Bezug auf Mobilität, zuverlässige Netzwerkkonnektivität, Sicherheit und Kontrolle.

