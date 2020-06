IPO/AKTIE IM FOKUS: PharmaSGP legt nach Börsengang zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Arzneimittelhersteller PharmaSGP haben sich am ersten Handelstag zunächst recht gut gehalten. Die Papiere waren mit 32 Euro in den Handel gestartet und kosteten zuletzt 32,35 Euro. Das war ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 31,50 Euro.

Allerdings hatte der Ausgabepreis auch nur am unteren Ende der zuvor angepeilten Spanne gelegen. Zudem hatte das Unternehmen das Volumen des Börsengangs deutlich auf rund vier Millionen Aktien reduziert. Dem Unternehmen selbst wird durch den Börsengang aber kein Geld zufließen, vielmehr wollen die Altaktionäre und Gründer ihre Anteile verkaufen, um andere Projekte zu finanzieren./mis/eas