IPO Exasol: 1. Börsengang 2020 mit Zeichnungsgewinnen

Datenbank-Anbieter Exasol geht an die Börse. Nach der Ankündigung im Februar nun die Erstnotiz an der Frankfurter Börse. Der erste Börsengang seit acht Monaten. Nach 9,50 Ausgabepreis stieg die Aktie in ihrer Erstnotiz auf 14 Euro. Da seien Gewinnmitnahmen denkbar, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank im Gespräch mit Antje Erhard.

