IQIYI - Strohfeuer oder mehr?

Die Aktien der Online-Videoplattform aus China rutschten nach der jüngsten Betrachtung ("IQIYI - Trendlinie im Visier") weiter ab. Wie geht`s hier weiter aus technischer Sicht?

Strohfeuer oder mehr?

Wie an der Schnur gezogen rutschte die Aktie in den vergangenen Wochen an der zuvor gebrochenen Abwärtstrendlinie gen Süden und markierte ein neues Allzeittief.

Der gestrige Freudensprung könnte mit ordentlichen Umsätzen könnte nun der Startschuss für eine größere Erholungswelle gewesen sein, der Wert wurde in den vergangenen Wochen ordentlich ausgebombt. Erste Ziele lägen im Bereich des EMA50 im Tageschart, danach der Bereich um 10 USD.

Dafür darf die Aktie nun aber nicht mehr unter 7,50 USD nachgeben, dann wären die Bären wieder am Ruder.

Fazit: So lange die Aktie nun nicht wieder unter das bisherige Wochentief abrutscht, stehen die Chancen nicht schlecht für eine größere Erholungsrally in der Aktie.

Iqiyi Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)