Toronto (Kanada), 7. Mai 2020. African Gold Group, Inc. (TSX-V: AGG) (AGG oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass SENET (Pty) Ltd (SENET), der mit der Durchführung der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die DFS) betraute Vertragspartner des Unternehmens, die technische Bewertung eines Szenarios mit erweiterter Durchsatzleistung für das Goldprojekt Kobada in Südmali abgeschlossen hat. Die Bewertung deutet darauf hin, dass die Durchsatzleistung das Ziel der DFS von 100.000 Unzen pro Jahr übertreffen könnte.

Eckdaten der Verarbeitungsanlage:

- Roherz-Einspeisung von 3 Millionen Tonnen pro Jahr kombiniert mit einem Gravitationskreislauf und einem Carbon-in-Leach-(CIL) -Bereich

- Vereinfachtes kompaktes Fließschema für die Verarbeitungsanlage, wodurch der Bedarf für teure Verarbeitungsgerätschaften mit langer Lieferzeit verringert wird

- Bewährtes Verfahrensfließschema, das einfach zu bedienen ist und in puncto Investitions- und Betriebskosten kosteneffektiv ist

- Das Fließschema-Design bedeutet einen einfachen Aufbau, was den Zeitplan für die Projekterschließung verringert

- Geringe Härte und Abrasivität des Erzes, was einen sehr geringen Energiebedarf und niedrigen Verschleiß der Auskleidung und Mahlkörper zur Folge hat

- Geringer Anteil schädlicher Elemente führt zu einem geringen Reagenzienverbrauch und niedrigen Betriebskosten

- Flexibilität, eine Leistung von 100.000 Unzen pro Jahr zu übertreffen

- Höchst flexibler Prozess zur Verarbeitung verschiedener Erzgehalte und Erztypen ohne bedeutenden Anstieg des Reagenzienverbrauchs

Die positiven Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen haben es SENET ermöglicht, eine Anlage zu planen, die die erforderliche Flexibilität für eine effektive Verarbeitung aller Erztypen aus dem Goldprojekt Kobada bietet. Bei der Planung, bei der die Erfahrung aus anderen Betriebsstätten in Westafrika zur Geltung kam, standen ein einfacher Aufbau und die Bedienfreundlichkeit der Anlage an erster Stelle. Mit dem vereinfachten Fließschema wird der Zeitrahmen für die Errichtung auch voraussichtlich von 22 Monaten auf etwa 18 Monate verringert werden. Der Gesamtstromverbrauch dürfte aufgrund der weichen Beschaffenheit des Erzes von Kobada gering ausfallen.

Ich freue mich sehr im Anschluss an die Ergebnisse unserer überaus erfolgreichen metallurgischen Untersuchungen, über das endgültige Design unserer Verarbeitungsanlage berichten zu können, meint Danny Callow, Chief Operating Officer des Unternehmens. Unsere flexible und robuste Oxiderz-Verarbeitungsanlage braucht nur wenig Strom und bedient sich einer bewährten Technologie, mit der unsere Mischung aus Saprolithen und Lateriten verarbeitet werden kann. Unser Gravitations- und CIL-Prozess liefert eine Goldgewinnung von 96 % und das bei einem niedrigen Reagenzienverbrauch und Energiebedarf. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die gesamten Unterhaltskosten (All-in sustaining costs, AISC) niedrig und die Kapitalkosten wettbewerbsfähig sind. Wir sind bestrebt, dieses Projekt auf Basis des aktuellen Goldpreises so schnell wie möglich in die Bauphase zu überführen. Wir haben all unsere Bemühungen darauf ausgerichtet, den Zeitplan für die Errichtung von 22 Monaten auf 18 Monate zu verkürzen und Lieferanten zu ermitteln, die Erfahrung in der Projektabwicklung in Westafrika haben.

Unter Einsatz früherer Erfahrung bei der Planung und dem Bau einer Reihe von Verarbeitungsanlagen in Westafrika konnte SENET den Bauzeitplan deutlich auf etwa 18 Monate verkürzen. Die Zeitersparnis ist teilweise darauf zurückzuführen, dass ein beträchtlicher Teil der detaillierten technischen Planung der Verarbeitungsanlage bei Kobada bereits abgeschlossen wurde und internationale Lieferanten ermittelt wurden, die die Gerätschaften in kürzester Zeit liefern können.

Es ist uns eine große Freude, an der detaillierten Planung der Verarbeitungsanlage bei Kobada beteiligt zu sein. Dank unserer nahezu 30-jährigen Erfahrung in der Minenerschließung in Westafrika waren wir in der Lage, die Planung der Anlage zu forcieren. Mit den positiven Ergebnissen des Testprogramms konnte SENET die Vorplanung (Front End Engineering & Design, FEED) für die gesamte Anlage fertigstellen. Darüber hinaus konnte SENET die Detailplanung für große Teile der Anlage abschließen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AGG bei der weiteren Erschließung des Projekts. AGG wird das Projekt angesichts der Fortschritte, die wir in den letzten Monaten erzielt haben, ohne Zweifel zügig erschließen können. Wir freuen uns überdies sehr, dass wir in der Lage waren, diese Arbeiten trotz der schwierigen Umstände infolge der COVID-19-Pandemie zeitgerecht und deutlich unter dem Budget abzuschließen, sagt Hugo Swart, der bei SENET als Operations Director tätig ist.

Über SENET

SENET ist eine der führenden Projektmanagement- und Ingenieurgesellschaften auf dem Gebiet der Mineralverarbeitung in Afrika. Seit nahezu drei Jahrzehnten bietet SENET der Bergbau- und Mineralverarbeitungsbranche Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, multidisziplinäre technische Planung, Beschaffungs- und Logistikmanagement und Bau.

Über African Gold Group

African Gold Group ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes (TSX-V: AGG) Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung einer Goldressourcenbasis in Westafrika gerichtet ist. Das Hauptvermögenswert des Unternehmens ist das Projekt Kobada in Südmali. Weitere Informationen über African Gold Group erhalten Sie auf unserer Website unter www.africangoldgroup.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniyal Baizak

VP Corporate Development

(416) 861 2966

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitplan für die Veröffentlichung der DFS, den Zeitplan für die Errichtung, die Konzeption der Mine im Goldprojekt Kobada, die Ergebnisse der metallurgischen Testprogramme des Unternehmens, die Goldgewinnung, das Fließschema der Verarbeitungsanlage, die erwartete Leistung der Mine im Goldprojekt Kobada, die Härte und Abrasivität des Erzes, den Reagenzienverbrauch und andere Gestaltungselemente der Mine im Goldprojekt Kobada, die gesamten Unterhaltskosten (All-in sustaining costs) für das Goldprojekt Kobada und andere Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, zielt an, beabsichtigt, geht davon aus, geht nicht davon aus oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Dazu gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; behördliche Risiken; Risiken in Verbindung mit einer Betriebstätigkeit im Ausland; und andere Risiken des Bergbausektors. Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

