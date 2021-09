IRW-News: AI/ML Innovations Inc.: AI/ML Innovations übernimmt bedeutende Anteile an Tech2Heal, einem Anbieter für digitale psychische Gesundheit

IRW-PRESS: AI/ML Innovations Inc.: AI/ML Innovations übernimmt bedeutende Anteile an Tech2Heal, einem Anbieter für digitale psychische Gesundheit

- Historische Erfolgsbilanz / Beleg für das Geschäftsmodell - die Gründer von Tech2Heal haben mit einer früheren Version ihres digitalen Wellness-Plattformmodells historische Umsätze in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar erzielt und Dienstleistungen für führende Krankenversicherungen wie Malakoff Humanis, Groupe Mutuel, Mapa, Apicil und andere erbracht.

September 23, 2021. AI/ML Innovations Inc. (AIML oder das Unternehmen) (CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB), ein Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien für Künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen verschrieben hat, die dringenden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden, freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem in Paris, Frankreich, ansässigen Unternehmen Tech2Heal SAS (firmiert als Tech2Health) eine endgültige Vereinbarung über eine Kapitalbeteiligung an Tech2Heal und bestimmte exklusive territoriale kommerzielle Rechte an seinen Produkten durch AIML abgeschlossen hat (die Transaktion).

Tech2Health ist ein innovatives Unternehmen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens mit einem Portfolio von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der geistigen Wellness und Gesundheitstechnologie, die darauf ausgerichtet sind, durch die Nutzung einer einzigartigen Mischung aus urheberrechtlich geschützten digitalen Ressourcen, Live-Fernberatung und einem physischen Wellness-Zentrum das geistige Wohlbefinden eines Menschen zu verbessern. Tech2Health hat eine klinisch unterstützte und evidenzbasierte Methode entwickelt, die aus psychotherapeutischen und nicht-medizinischen Verfahren besteht, die Heilungstechniken für Körper und Geist anwenden und über eine sichere digitale Plattform bereitgestellt werden.

Die wichtigsten kommerziellen Vereinbarungen der Transaktion sind:

1. AIML und Tech2Heal halten gemeinsam im Verhältnis 70:30 Anteile an einer AIML-Tochtergesellschaft namens AI Rx Inc, einem in British Columbia eingetragenen Unternehmen. AI Rx Inc. erhält 100 % der nordamerikanischen Rechte (USA, Kanada und Mexiko) für die exklusive kommerzielle Nutzung aller Produkte, Marken und Warenzeichen von Tech2Heal auf unbegrenzte Zeit (die strategische Allianz). AIML wird 1,5 Millionen seiner Stammaktien (vorbehaltlich einer freiwilligen Mindestbeschränkung von 12 Monaten) aus dem eigenen Bestand (zu einem angenommenen Preis von CAD$0,80 pro Aktie) als vollständige und endgültige Vergütung für die strategische Allianz an Tech2Heal ausgeben. AIML behält 2 von 3 Sitzen im Board of Directors sowie das Management und die operative Kontrolle von AI Rx Inc.

2. AIML erwirbt eine ungeteilte Beteiligung an Tech2Heals weltweiten Geschäftsaktivitäten durch eine Gesamtinvestition in Höhe von 2 Millionen in Tech2Heal, im Gegenzug für 22,22 % des Stammaktienkapitals von Tech2Heal. AIML hat in Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion 750.000 vorgestreckt, wobei weitere 250.000 am 6-monatigen Jahrestag, 500.000 am 12-monatigen Jahrestag und weitere 500.000 am 18-monatigen Jahrestag des Abschlusses der Transaktion fällig sind. Die von AIML an Tech2Heal gezahlten Gelder werden zur Förderung der Technologien und der globalen Marktdurchdringungsstrategien von Tech2Heal gemäß einem vorab vereinbarten Plan zur Verwendung der Erlöse eingesetzt. AIML wird einen ständigen Sitz im Board of Directors von Tech2Heal haben.

3. AIML hat sich bereit erklärt, einem unabhängigen Vermittler eine Gebühr in Höhe von 5 % des Übernahmewertes zu zahlen, der dem Unternehmen Tech2Heal vorgestellt hatte. Die Gebühr wird in Einheiten von AIML zu einem Wert von CAD$0,80 pro Einheit gezahlt. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant, der über einen Zeitraum von 2 Jahren zu CAD$1,00 ausgeübt werden kann.

Über Tech2Health https://www.qookka.me/

Das Premiumprodukt von Tech2Health, Qookka Live, bietet Unternehmen und Krankenversicherungen über eine einheitliche App Präventions- und Betreuungsdienste für geistige und emotionale Gesundheit. Qookka Live bietet einen einfachen, intuitiven Zugang zu zugelassenen Therapeuten und ihren Patienten und ergänzt diese Beratungen durch digitale Kurse und Live-Sitzungen für Wellness-Coaching in sechs Bereichen: Meditation, Achtsamkeit, Yoga, Kunsttherapie, Tai Chi und Qi Qong.

Über AI/ML Innovations Inc.

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitaler Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge (zu 70 % im Besitz von AIML), Tech2Health (zu 22% im Besitz von AIML) und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen - zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol AIML, im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel AIMLF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 42FB gehandelt.

Für das Board of Directors:

Tim Daniels, Executive Chairman

Nähere Informationen zu AI/ML Innovations:

Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite von AI/ML unter https://aiml-innovations.com/ oder in den vom Unternehmen auf www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Fallis (Tel.: (778) 405-0882, E-Mail: info@aiml-innovations.com).

Präsentationen:

Firmenvideo: https://www.youtube.com/watch?v=k2QSjo7clXc&feature=youtu.be

Offizieller YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCCfOj2P_Fu3TOK6Jl1G9vEQ

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ungewissheit des Wettbewerbs durch andere Unternehmen in der Branche, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Branchenbedingungen, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen und die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, das in Zukunft erforderlich sein könnte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

