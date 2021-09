IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese kündigt Teilnahme an Investmentkonferenzen an

IRW-PRESS: American Manganese Inc. : American Manganese kündigt Teilnahme an Investmentkonferenzen an

13. September 2021 - Surrey, BC. American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM), ein Unternehmen für kritische Mineralien, das sich auf das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert, freut sich seine Teilnahme an einer Reihe von Investorenkonferenzen im September bekannt zu geben. H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference (13. - 15. September 2021) Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://hcwevents.com/annualconference/#toggle-id-5 AGP Virtual Energy Conference (21. September 2021) Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://www.allianceg.com/conference_and_event/a-g-p-s-virtual-energy-conference/ Wir haben hervorragende Fortschritte bei unserem Projekt für das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien in einem geschlossenen Kreislauf und unserem Projekt für die Haldenrückgewinnung und Materialaufbereitung in Wenden gemacht und freuen uns darauf, die Entwicklung unserer fortschrittlichen technologischen und Kommerzialisierungsbemühungen mit einem Publikum aus Anleger zu teilen, so Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Über American Manganese Inc. American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Mineralien, das sich auf das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von bis zu 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen. Das von American Manganese entwickelte und patentierte Originalverfahren zur Herstellung von Mangan ist der Eckpfeiler in der Entwicklung des unternehmenseigenen Lithiumionenbatteriekathoden-Recyclingverfahrens RecycLiCo. Für das Management von AMERICAN MANGANESE INC. Larry W. Reaugh President & Chief Executive Officer Telefon: 778 574 4444 E-Mail: lreaugh@amymn.com www.americanmanganeseinc.com www.recyclico.com Suite 2 - 17942 55 Avenue, Surrey, B.C. V3S 6C8 Kanada