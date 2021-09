IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese upcycelt schwarze Masse von EV-Batterie erfolgreich zu NMC-811-Kathodenvorläufer

IRW-PRESS: American Manganese Inc. : American Manganese upcycelt schwarze Masse von EV-Batterie erfolgreich zu NMC-811-Kathodenvorläufer

29. September 2021 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, das erfolgreiche Upcycling der schwarzen Masse von Lithium-Ionen-Batterien in NMC-811-Kathodenvorläufer (Nickel-Mangan-Kobaltoxid) unter Verwendung von RecycLiCo, dem geschlossenen Kreislaufverfahren von AMY, bekannt zu geben. Diese Ergebnisse sind eine Fortsetzung früherer Erfolge, bei denen das Unternehmen die gleiche schwarze Massenprobe in NMC-622 upcycelte, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. August 2021 bekannt gegeben wurde.

Die Produktion von NMC-811- und NMC-622-Kathodenvorläufern direkt aus derselben schwarzen Massenprobe einer Lithium-Ionen-Batterie zeigt, dass RecycLiCo in der Lage ist, seine Produktleistung an die wechselnden Anforderungen zukünftiger Kunden an Vorläuferbatterien anzupassen, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Unser Testprogramm zielt darauf ab, strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Elektrofahrzeug- und Lithium-Ionen-Batterieindustrie auszubauen. Wir freuen uns, unsere praktische und effiziente Lösung für die Erreichung hochwertiger Kathodenvorstufen mit einem geschlossenen Verfahren zu demonstrieren.

Rasterelektronenmikroskopie-Scan von NMC-811-Kathodenvorläufern aus dem Upcycling schwarzer Masse aus Lithium-Ionen-Batterien

Laugungstests im Labormaßstab bestätigten eine Auslaugungseffizienz von über 99 % bei der Gewinnung von Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt. Nach der Rückgewinnung von Kathodenvorläufermaterial (Nickel, Mangan und Kobalt) extrahiert das RecycLiCo-Verfahren hochreines Lithium separat und regeneriert gleichzeitig Prozesschemikalien zur Wiederverwendung im Prozess. Die Verarbeitungsmethoden mit geschlossenem Kreislauf und Wertschöpfung zeichnen sich durch einen geringen Chemikalienverbrauch, eine gute Gesamtmassenbilanz und raffinierte Endprodukte aus, die für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien von entscheidender Bedeutung sind.

Die schwarze Massenprobe wurde von einem Elektrofahrzeughersteller geschickt, um die Rentabilität des patentierten Verfahrens von American Manganese zur Gewinnung wertvoller Lithium-Ionen-Batteriematerialien zu bestätigen. Die schwarze Masse wurde durch mechanische Zerkleinerung von End-of-Life Lithium-Ionen-Batterien erzeugt, was zu einer Pulversubstanz führte, die kritische Batteriematerialien enthält, darunter Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan sowie Kupfer, Aluminium und Graphit.

Schwarze Masse aus mechanisch behandelten Batterien für Elektrofahrzeuge

Die nach dem Auslaugen der schwarzen Masse erzeugte Lösung wird vor der direkten Co-Ausfällung des NMC-811-Kathodenvorläufers auf das gewünschte Verhältnis von Nickel, Mangan und Kobalt eingestellt. Die Zahlenangabe nach NMC gibt den Anteil von Nickel, Mangan und Kobalt an (d. h. der NMC-811-Anteil beträgt 80 % Nickel, 10 % Mangan und 10 % Kobalt). Moderne Batteriepacks für Elektrofahrzeuge werden überwiegend auf höhere nickelhaltige Kathodenmaterialien umgestellt, und American Manganese hat diese wesentliche Verarbeitungsflexibilität bewiesen, um ältere Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge in die nächste Generation von Vorläufermaterialien für Lithium-Ionen-Batterien zu integrieren.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Mineralien, das sich auf das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von bis zu 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

