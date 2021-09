IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold meldet EPCM-Vertrag für frühe Arbeiten, um Bibiani rascher in Produktion zu bringen

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante Gold meldet EPCM-Vertrag für frühe Arbeiten, um Bibiani rascher in Produktion zu bringen

Vancouver (British Columbia), September 2021. Asante Gold Corporation (CSE: ASE, Frankfurt: 1A9, U.S. OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Harlequin International (Ghana) nach detaillierten Prüfungen mit der Sanierung unserer Minenaufbereitungsanlage Bibiani mit einer Kapazität von 3 Mtpa beauftragt wurde.

Harlequin ist ein lokales Unternehmen mit Sitz in Takoradi in Ghana. Seit 1998 ist Harlequin in Ghana und international zum Inbegriff für Qualität in der Schwerindustrie geworden. Harlequin praktiziert anerkannte Standards hinsichtlich Konstruktion, Fertigung und Wartung und wurde kürzlich als bestes spezialisiertes technisches Büro 2020 in Westafrika ausgezeichnet. Außerdem wurde das Unternehmen bei den African Business Excellence Awards mit dem Distinction Award for Component Manufacturing and Fabrication 2020 ausgezeichnet.

Harlequin hat in seinen lokalen Gemeinden Arbeitsplätze geschaffen, indem es Hochschulabsolventen die Möglichkeit gab, ein Praktikum oder einen Dienst für den Staat zu absolvieren. Über 90 % der Mitarbeiter sind Ghanaer. Im Rahmen der Asante-Strategie wird Harlequin sein Hauptaugenmerk weiterhin auf den Aufbau lokaler Kompetenz richten. Zu diesem Zweck werden während der neunmonatigen Laufzeit des Projekts voraussichtlich bis zu 300 Personen, einschließlich Subunternehmer, beschäftigt werden. Asante geht davon aus, dass das Projekt hinsichtlich der Erneuerung der Prozessanlage im Juni 2022 abgeschlossen werden wird.

President und CEO Douglas MacQuarrie sagte: Ich bin beeindruckt von der Qualität der Mitarbeiter, den Ressourcen und der Erfolgsbilanz in der Bergbaubranche, die Harlequin in dieses Projekt einbringt. Asante freut sich auf die Zusammenarbeit mit Harlequin und all unseren Projektpartnern, um eine sichere und erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu gewährleisten. Die Arbeiten vor Ort haben bereits begonnen. Die Design- und Planungsinitiativen für andere Aspekte des Minenerschließungsprojekts Bibiani gehen gemäß unseren früheren Mitteilungen weiterhin gut voran.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, Walter Agbey als Metallurgical Manager in unserem Betriebsmanagementteam willkommen zu heißen. Agbey ist in Ghana ansässig und besitzt ein Master-Diplom in Betriebswirtschaft (Projektmanagement) (Business Administration (Project Management)) vom Ghana Institute of Management & Public Administration (GIMPA) sowie ein BSc-Diplom in Metallurgietechnik (Metallurgical Engineering) von der Kwame Nkrumah University of Science and Technology.

Agbey kann eine Berufserfahrung von über 26 Jahren bei Bergbauunternehmen in Ghana vorweisen. Er war an der Entwicklung und Inbetriebnahme dreier Goldverarbeitungsanlagen beteiligt, einschließlich unserer Anlage bei Bibiani. Er ist ehemaliger Metallurgical Processing Manager für die Goldminen Chirano, Nzema und Asanko-Goldfields Nkran. Zuvor zeichnete er als Project Manager für mehrere Anlagenaufrüstungen verantwortlich. Während seiner Tätigkeit bei Asanko führte Agbey sein Team zur ICMC-Zertifizierung. In diesem Zeitraum wurde Asanko zwei Jahre in Folge mit dem Innovation Mine of The Year Award ausgezeichnet.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein reines Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem größten und sichersten Goldproduzenten Afrikas. Asante konzentriert sich auf die Erschließung von Goldprojekten mit hohen Margen, unter anderem die Golderschließungsprojekte Bibiani und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgürteln Bibiani und Ashanti befinden. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, das in Ghana über 24 Millionen oz an Goldressourcen und -reserven entdeckt und erschlossen hat. Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Pläne bekannt, seine Aktien zusätzlich auch an der Börse von Ghana zu notieren. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bei Bibiani handelt es sich um eine wichtige historische Goldmine Ghanas, die sich im Westen des Landes befindet. Bibiani hat bisher 4 Millionen Unzen produziert, verfügt über sämtliche Genehmigungen und über Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur am Standort, die aus einer Aufbereitungs- und Verarbeitungsanlage für 3 Millionen Tonnen pro Jahr besteht, und weist bereits Infrastruktur für den Untertagebau auf. Im Juli 2018 veröffentlichte Resolute Mining Limited, der frühere Eigentümer der Mine Bibiani, auf Basis von etwa 50.500 m an Bohrungen eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für Bibiani (siehe ASX-Pressemitteilung vom 13. Juli 2018) und veröffentlichte JORC-konforme Mineralressourcen von 21,7 Millionen t mit einem Gehalt von 3,6 g/t Gold (2,5 Millionen oz Gold).

Erklärung zum qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für die Goldmine Bibiani beziehen, basieren auf Informationen, die aus öffentlichen Informationen der an der ASX und der LSE notierten Resolute Mining Limited zusammengestellt wurden. Diese Informationen wurden von Dan Bansah, dem Chairman und MD von Minecon Resources & Services Ltd., Accra, Ghana, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne des NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Bansah verfügt über mehr als 30-jährige Erfahrung im Goldbergbau in Afrika, unter anderem über 16 Jahre Erfahrung bei Ashanti Goldfields, als das Unternehmen Betreiber der Mine Bibiani war. Er verfügt über einen MSc.-Abschluss in Mineralexploration mit Auszeichnung von der britischen Leicester University, ist Mitglied und Chartered Professional des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Fellow des West African Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (WAIMM) sowie Mitglied des Ghana Institute of Geoscientists.

Herr Bansah prüfte und bestätigte die derzeitige Projektexplorations-Datenbank. Er hat sich vergewissert, dass auf der Basis seiner Prüfung und seiner Erfahrungen mit dem vorliegenden Mineralisierungs- und Lagerstättentyp sowie der derzeit unternommenen Tätigkeiten keine Differenzen bei den Daten bestehen, die die Aussagen zu den Mineralressourcen, die in der von Resolute am 13. Juli 2018 an der ASX veröffentlichten Machbarkeitsstudie zu Bibiani und in dem Bericht der sachkundigen Personen für die Goldmine Bibiani vom 17. Juni 2019, der von Optiro Pty Ltd., ansässig in Perth in Westaustralien, für Resolute für seine Notierung an der London Stock Exchange erstellt wurde, enthalten sind, wesentlich beeinträchtigen würden.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Aussagen über die Ressourcen, Reserven, Explorations- und Erschließungsprogramme bei Bibiani und Kubi, einschließlich der Bohrergebnisse, sowie künftige Explorationspläne. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Abweichungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität etwaiger Mineralvorkommen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Bestimmungen der Wertpapiergesetze und der Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden auch in absehbarer Zukunft nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (dem "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446.

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

