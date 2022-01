IRW-News: Aspermont Limited: Finanzergebnis von Aspermont für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Finanzergebnis von Aspermont für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022

27. Januar 2022 - Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W), der Marktführer im B2B-Mediensektor für internationale Rohstoffunternehmen, freut sich, über ein kontinuierliches und dynamisches Wachstum sowie eine solide Performance im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 berichten zu können.

Wichtigste Eckdaten 1. Quartal 2022 vs. 1. Quartal 2021

- Die Gesamteinnahmen stiegen um 10 % auf 4,2 Mio. Dollar

- Die Einnahmen aus dem XaaS-Bereich stiegen um 18 % auf 2,0 Mio. Dollar

- Der Bruttogewinn stieg um 25 % auf 2,8 Mio. Dollar, wobei sich die Bruttomargen von 60 % auf 68 % erhöhten

- Der ausgewiesene Betriebsgewinn erhöhte sich um 10 % auf 0,5 Mio. Dollar, der normalisierte Betriebsgewinn jedoch um 160 % auf 0,6 Mio. Dollar

Geschäftsführer Alex Kent erklärte:

Die Wachstumsdynamik von Aspermont hat sich im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres gemäß unseren Erwartungen weiter verstärkt.

Die COVID-Pandemie beeinträchtigt noch immer einige Bereiche, was allerdings bereits berücksichtigt wurde. Sobald sich die Lage normalisiert und wieder Live-Events stattfinden, rechnen wir mit einem starken neuen Wachstum.

Erfreulicherweise haben wir auch eine Unternehmenspartnerschaft mit der Firma Soochow Securities geschlossen mit der Absicht, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Anlegergemeinde in den ASEAN-Mitgliedsstaaten auszubauen und weiterzuentwickeln.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

