IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam benennt Bradley J. Dixon ins Board of Directors

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam benennt Bradley J. Dixon ins Board of Directors

VANCOUVER, BC, Kanada - 13. Oktober 2020 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR /

OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass Herr Bradley J. Dixon ins Board of Directors benannt wurde. Herr Dixon ist mit sofortiger Wirkung nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Board von Bam Bam.

Herr Dixon ist ein in Boise, Idaho, ansässiger Anwalt und ein Partner bei Givens Pursley LLP. Er ist Mitvorsitzender der Givens Pursley Litigation Group und konzentriert sich in seinem Tätigkeitsbereich auf komplexe Handelssachen. In seinen 20 Jahren Erfahrung hat Herr Dixon ein erhebliches Portfolio an Erfahrung in verschiedenen Handelsstreiten gesammelt, einschließlich Prozessen im Baubereich, besicherte Transaktionen, Immobilien, Beschäftigung und Rohstoffe. Er ist Absolvent der Boise State University, wo er einen Bachelor of Science in Political Science (1997) mit Schwerpunkt auf Verfassungsrecht und öffentliche Ordnung machte. Außerdem hat er einen Juris Doctor des Willamette University College of Law (2000) in Salem, Oregon.

Bam Bam gibt auch bekannt, dass Joel Warawa als Director des Unternehmens ausscheidet. Herr Warawa wird die wichtige Rolle als Vice President of Corporate Communications übernehmen. Mit den Fortschritten, die das Unternehmen auf dem Konzessionsgebiet Majuba Hill macht, wird Herr Warawa sich auf die Schaffung eines Aktionärsbewusstseins und die Bekanntmachung bei Institutionen und Analysten konzentrieren.

Herr David Greenway berichtet: Brad und ich haben im Laufe von fast fünfzehn Jahren bei mehreren erfolgreichen Projekten in den USA zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Er bringt das höchste Maß an Integrität und unerreichter juristischer Kompetenz mit, während wir drauf und dran sind, ein erstklassiges Kupferunternehmen zu schaffen.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: info@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

