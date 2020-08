IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark verkündet Steigerung des Einheitenangebots auf mehr als 48 Mio. $

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark verkündet Steigerung des Einheitenangebots auf mehr als 48 Mio. $

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.

Edmonton - 19. August 2020 - Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) ( WKN: A2JM2X ) - Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. August 2020 gibt das Unternehmen erfreut bekannt, dass seine vermittelte Privatplatzierung nach dem Best-Effort-Prinzip (nach bestem Bemühen) mit Sprott Capital Partners LP (Sprott) als Lead Agent und gegebenenfalls einem aus einem oder mehreren weiteren Agenten bestehenden Syndikat (zusammen als Agenten bezeichnet) von 21.000.001 $ auf 48.050.001 $ gesteigert wurde (das Angebot).

Das Angebot besteht jetzt aus einer Kombination aus (i) bis zu 28.500.000 Einheiten des Unternehmens (Hard Dollar Units) zu einem Preis von 1,30 $ pro Einheit (der Ausgabepreis), mit denen ein Bruttoerlös von bis zu 37.050.000 $ erzielt wird; (ii) bis zu 3.205.128 Einheiten des Unternehmens, die auf einer Flow-Through-Basis ausgegeben werden (die FT Units), und zwar zu einem Preis von 1,56 $ pro FT Unit, mit denen ein Bruttoerlös von bis zu 5 Mio. $ erzielt wird; und (iii) bis zu 3.428.572 Einheiten des Unternehmens, die auf einer Charity-Flow-Through-Basis ausgegeben werden (die Charity FT Units), und zwar zum Preis von 1,75 $ pro Charity FT Unit, um Bruttoerlöse von bis zu 6.000.001 $ zu generieren. Die Hard Dollar Units, die FT Units und die Charity FT Units werden zusammen als Platzierte Wertpapiere bezeichnet. Die Käufer der Charity FT Units können solche Charity FT Units im Anschluss an eingetragene Wohltätigkeitsvereine spenden, die diese Wertpapiere dann zum Ausgabepreis verkaufen können. Die entsprechenden Käufer werden von den Agenten herangeführt; es kommen keine Flow-Through-Steuervergünstigungen zum Tragen.

Das Unternehmen hat den Agenten eine Option für den Verkauf von zusätzlich 20 % aus der Platzierung gewährt (die Agents Option), die jederzeit bis spätestens drei Tage vor Abschluss der Platzierung zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann. Außerdem kann die Zahl der Hard Dollar Units soweit verringert werden, dass mehr FT Charity Units verkauft werden, sofern die Gesamtzahl der platzierten Wertpapiere nicht 35.133.700 Einheiten sowie alle zusätzlichen platzierten Wertpapiere gemäß Agents Option überschreiten.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 15. September 2020 geschlossen und ist an bestimmte Abschlussbedingungen geknüpft, zu denen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Zulassung zum Handel an der TSX Venture Exchange bzw. der Genehmigung der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden, zählt. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Alle anderen Konditionen des Angebots bleiben davon unberührt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig, President

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

250 Southridge NW, Third Floor

Edmonton, AB CANADA T6H 4M9

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Genehmigung der Notierung an der TSX Venture Exchange, dem Abschluss des Angebots und der steuerlichen Behandlung von FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.

Diese Pressemeldung ist kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechtsstaaten, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Dazu zählen auch die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden bzw. werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (Gesetz von 1933) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S im Gesetz von 1933) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung besteht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53091

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53091&tr=1

