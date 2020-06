IRW-News: BetterLife Pharma : BetterLife Pharma kündigt die Änderung des OTC-Handelssymbols in "BETRF" mit Wirkung ab 9. Juni 2020 an

IRW-PRESS: BetterLife Pharma : BetterLife Pharma kündigt die Änderung des OTC-Handelssymbols in "BETRF" mit Wirkung ab 9. Juni 2020 an

VANCOUVER, 9. Juni 2020 - BetterLife Pharma Inc. ("BetterLife" oder das "Unternehmen") (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAT) freut sich bekannt zu geben, dass die Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA") dem Antrag des Unternehmens zugestimmt hat, sein OTC-Tickersymbol von PVOTF in BETRF zu ändern, und zwar mit Wirkung ab der Markteröffnung am 9. Juni 2020.

Von den derzeitigen Aktionären sind im Zusammenhang mit der Änderung des Handelssymbols keine Maßnahmen erforderlich. Die Stammaktien von BetterLife werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol CSE: BETR sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol FWB: NPAT gehandelt.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein wissenschaftsbasiertes, innovatives medizinisches Wellness-Unternehmen, das bestrebt ist, seinen Kunden qualitativ hochwertige Präventions- und Selbstpflegeprodukte anzubieten. Nähere Informationen erhalten Sie unter abetterlifepharma.com.

Kontakt:

Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer

Email: Ahmad.Doroudian@blifepharma.com

Telefon: 604-221-0595

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in sich tragen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

