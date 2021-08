IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: Spaced Food, die Marke für mit Cannabis angereicherte Nahrungsmittel von Blackhawk Growth, beauftragt Markenbildungs- und Marketingunternehmen mit Produkteinführung

Vancouver (British Columbia), den 13. August 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Cannabis-Nahrungsmittelmarke Spaced Food das Unternehmen Our Dayjob mit der bevorstehenden Markteinführung im Einzelhandel beauftragt hat. Darüber hinaus wurde Shaeleigh Afton als Markenstrategin engagiert, um die Produkteinführung und den PR-Einsatz zu leiten.

Unter der Leitung von Corey Way und Doug Izon wird Our Dayjob direkt an der Entwicklung der Identität der Marke Spaced Food, dem Einzelhandelsengagement und der Entwicklung der gesamten Markenkommunikation beteiligt sein. Dabei sollen der gezielte Aufbau einer Fangemeinde der Marke Spaced Food mit einer prägnanten und einheitlichen Botschaft angestrebt werden.

Alle Ladendisplays, Schulungsmaterialien für Budtender (Anmerkung: was der Sommelier in einem feinen Restaurant für Wein ist, ist der Budtender in einer Cannabis-Apotheke) sowie Merchandise-Artikel werden von Dayjob hergestellt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.ourdayjob.com.

Shaeleigh Afton ist eine Digital- und Markenbildungsstrategin, die dafür bekannt ist, innovative, unkonventionelle und wirkungsvolle digitale Kampagnen über alle digitalen Kanäle zu entwickeln - vom Anfang bis zum Ende. In der Vergangenheit war sie als Director of Digital Marketing bei dem Cannabis-Startup H12 Brands, als Gründerin der Cannabis-Accessoires-Marke Ouid, als Marketing-Managerin bei dem kanadischen Startup Amped & Co / My Cinema Lightbox sowie als Director of E-Commerce bei Gotstyle, einem kanadischen Modeunternehmen, tätig.

Spaced Food wird mit seiner Markteinführung wie eine Bombe einschlagen, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Mit der Aufnahme von Our Dayjob und Shaeleigh Afton in unser Team verfügen wir nun über eines der besten Marketing- und Messaging-Teams der Branche, das die revolutionäre Produktlinie von Spaced Food ergänzt. Ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Schritte.

Über Spaced Food

Spaced Food bringt mit Cannabis angereicherte Nahrungsmittel in die Umlaufbahn und setzt dabei auf Hightech und Wissenschaft aus der Raumfahrtindustrie! Wir haben unsere Liebe zu Cannabis mit einem einzigartigen Produkt kombiniert, das jedes Problem der aktuellen Cannabis-Esswaren löst. Spaced Food ist lagerstabil, muss nicht gekühlt werden und schmeckt HERVORRAGEND!

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter https://www.blackhawkgrowth.com.

Kontakt:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

(403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen, einschließlich der Zukunftsaussichten für die Geschäfte des Unternehmens und seiner Portfoliounternehmen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

