IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Gesellschaft Plc reicht Mitteilung eines bedeutenden Aktionärs ein

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Gesellschaft Plc reicht Mitteilung eines bedeutenden Aktionärs ein

7. September 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Ankündigung vom 3. September 2021, dass Van Eck Vectors Junior Gold Miners ETF nun ein "bedeutender Anteilseigner" des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen ist, am 3. September 2021 eine Benachrichtigung von Van Eck Associates Corporation ("Van Eck") erhalten hat, die Einzelheiten zu den von Van Eck über zwei seiner Fonds gehaltenen Beteiligungen am Unternehmen enthält. Eine Kopie der Mitteilung finden Sie unten.

TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe

MITTEILUNG VON WICHTIGEN BETEILIGUNGEN (an den betreffenden

Emittenten

und an die FCA möglichst im Microsoft Word-Format zu übermitteln)i

1a. Identität des Emittenten Caledonia Mining Gesellschaft PLC

oder des zugrunde liegenden

Emittenten bestehender Aktien,

an die Stimmrechte gebunden

sindii:

1b. Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem Emittenten um einen

nichtbritischen Emittenten handelt

(

falls zutreffend, bitte ein "X" ankreuzen)

Nichtbritischer Emittent

2. Grund für die Meldung (bitte kreuzen Sie das/die

entsprechende(n) Feld(er) mit einem "X"

an)

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten X

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Finanzinstrumenten

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

Sonstige (bitte angeben)iii:

3. Angaben zur meldepflichtigen Personiv

Name Van Eck Associates Gesellschaft

Stadt und Land des New York, NY USA

eingetragenen Sitzes (falls

zutreffend)

4. Vollständiger Name des/der Aktionäre(s) (falls abweichend von 3.)

v

Name VanEck Vectors Junior Gold Miners

ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners

UCITS

ETF

Stadt und Land des

eingetragenen Sitzes (falls

zutreffend)

5. Datum, an dem die Schwelle 19. März 2021

überschritten oder erreicht

wurde:

6. Datum der Benachrichtigung 3. September 2021

des Emittenten

(DD/MM/YYYY):

7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)

% der mit % der Summe aus Gesamtzahl der

den Aktien Stimmrechte beiden in % Stimmrechte

verbundenen durch (8.A + des

Stimmrechte Finanzinstrum 8.B)

(insgesamt ente Emittentenervii

8.

A) (Summe aus

8.B 1 + 8.B

2)

Situation 3.91% 3.91% 12,118,820

zum

Zeitpunkt

des

Überschreit

ens oder

Erreichens

der

Schwelle

Position K.A. K.A.

der

vorherigen

Meldung

(falls

anwendbar)

8. Mitgeteilte Einzelheiten über die sich ergebende Situation an

dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht

wurde

:

A: Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Klasse/Art von Anzahl der Stimmrechte % der Stimmrechte

Anteilen

ISIN-Code

(falls

möglich)

Direkt Indirekt Direkt Indirekt

(Artikel 9 (Artikel 10 (Artikel 9 (Artikel 10

der der der der

Richtlinie Richtlinie Richtlinie Richtlinie

2004/109/EG 2004/109/EG 2004/109/EG) 2004/109/EG

) ) (DTR5.1) )

(DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.2.1)

JE00BF0XVB15 473,246 3.91%

ZUSAMMENFASSUNG473,246 3.91%

8.

A

B 1: Finanzinstrumente im Sinne von Art. 13(1)(a) der Richtlinie

2004/109/EG (DTR5.3.1.1

(a))

Art des FinanziVerfallAusübungs-/UmwaAnzahl der % der Stimmr

nstruments sdatum ndlungszeitraum Stimmrechte, echte

xi die erworben

datex werden können,

wenn das

Instrument

ausgeübt/umgekeh

rt

.

ZWISCHENSUMME

8. B

1

B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß

Art. 13(1)(b) der Richtlinie 2004/109/EG (DTR5.3.1.1

(b))

Art des FinanVerfallsda Physisch Anzahl % der Stimmr

zinstruments tum Ausübungs-/ oder bar der echte

Umwandlungs Stimmrec

datex zeitraum hte

Siedlungxii

xi

ZUSAMMENFAS

SUNG

8.B.2

9. Angaben zu der anmeldepflichtigen Person (bitte ankreuzen)

zutreffendes Kästchen mit einem "X")

Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen

oder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert

keine anderen Unternehmen, die direkt oder indirekt eine

Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten

haltenxiii

Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen, über die

die Stimmrechte und/oder die

Finanzinstrumente tatsächlich gehalten werden, beginnend

mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder

juristischen

Personxiv (bitte fügen Sie erforderlichenfalls weitere

Zeilen

hinzu)

Namexv % der % der Summe aus beiden,

Stimmrechte, Stimmrechte wenn sie gleich

wenn er die durch oder höher als

meldepflichtige Finanzinstrumen die

Schwelle te, wenn sie meldepflichtige

erreicht oder die Schwelle

meldepflichtige

überschreitet Schwelle ist

erreichen oder

überschreiten

VanEck Vectors 3.55% 3.55%

Junior Gold

Miners

ETF

VanEck Vectors 0.36% 0.36%

Junior Gold

Miners UCITS

ETF

10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung bitte angeben:

Name des Vollmachtgebers Glass Lewis

Anzahl und % der gehaltenen 473.246 Aktien und 3,91% Stimmrecht

Stimmrechte

Das Datum, bis zu dem die Bleibt offen

Stimmrechte gehalten

werden

11. Zusätzliche Informationenxvi

Ort der Tampa, FL USA

Fertigstellun

g

Datum der 3. September 2021

Fertigstellun

g

Caledonia Mining Gesellschaft

Plc Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 7817 841793

Mark Learmonth

Camilla Horsfall

WH Irland

Adrian Hadden Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh Tel: +44 207 138 3204

Tim Blythe/Megan Ray

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Swiss Resource Capital AG www.resource-capital.ch

Jochen Staiger info@resource-capital.ch

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61293

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61293&tr=1

