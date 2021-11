IRW-PRESS: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt verfügt nun über 6 km Streichlänge mit verschiedenen Massivsulfidmineralisierungen im Konzessionsgebiet Graal in Nord-Quebec

Durch die Konsolidierung der Konzessionsgebiete bei Graal verfügt das Unternehmen nun über 6 km Grund (Streichlänge) mit einer bei historischen Bohrungen und im Zuge des aktuellen Bohrprogramms ermittelten oberflächennahen Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierung

Coquitlam, BC, 29. November 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass mit dem Abschluss der jüngsten Akquisition die Konsolidierung einer mineralisierten Streichlänge von 6 Kilometern (km) abgeschlossen wurde. Die in der neuen Akquisition eingeschlossenen Flächen, die von SOQUEM Inc. und Mines Coulon Inc. übernommen wurden, verstärken das Potenzial des Konzessionsgebiets Graal durch weitere geophysikalische Anomalien mit durchgängigen leitfähigen Strukturen und historischen Bohrlöchern, die Nickel, Kupfer und Kobalt in Oberflächennähe enthielten.

Eckdaten:

- 6 Kilometer Streichlänge mit oberflächennaher Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung

- Potenzielles Ziel von 30 bis 60 Millionen Tonnen EV-Metalle allein auf Grundlage des MHY-Sektors

- Kürzlich erbohrte Mineralisierung (XRF-Werte von bis zu 2,79 % Ni und 25, 68 % Cu) (Pressemeldung vom 24. November 2021) nicht in der Berechnung des potenziellen Ziels enthalten.

Auf Grundlage der Informationen aus den historischen Bohrlöchern liegt im MHY-Sektor angesichts der in der Vergangenheit erbohrten mineralisierten Streichlänge ein potenzielles Ziel mit einer oberflächennahen Tonnage von 30 bis 60 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 bis 0,80 % Nickel, 0,30 bis 0,50 % Kupfer und 0,10 bis 0,15 % Kobalt vor (siehe Karte unten). Diese Berechnung schließt die neu entdeckte Mineralisierung (NRC-21-03) (siehe Pressemeldung vom 24. November 2021), den nördlichen Teil Lac Suzanne und den südlichen Teil des Nourricier-Sektors nicht ein. Diese Schätzung berücksichtigt auch nicht das Potenzial in der Tiefe, das derzeit erprobt wird.

Bitte beachten Sie, dass die Menge und der Gehalt des berechneten potenziellen Ziels konzeptionellen Charakter haben und bisher keine ausreichenden Explorationen absolviert wurden, um eine Mineralressource abzugrenzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Abgrenzung des Ziels als Mineralressource führen werden. Die primäre Bewertung des potenziellen Ziels ist eine Berechnung der Länge multipliziert mit der Mächtigkeit des Abschnitts, multipliziert mit einer Dichte von 3,3 bis 4,0 t/m3 und der Tiefenausdehnung von 150 bis 250 Metern, auf Grundlage der historischen Bohrungen.

Das Unternehmen hat nun erste technische Informationen von SOQUEM erhalten. Die folgenden Fotos zeigen den Bohrkern aus dem Bohrloch DDH 1279-03-40 aus dem Jahr 2003, in dem SOQUEM 10,25 Meter mit 1,03 % Nickel und 0,8 % Kupfer durchteufte (Quelle: Bohrbericht von SOQUEM & Virginia Inc., April 2003, Projekt Chute des Passes [1279], erstellt von Isabelle Roy, Geo., Mitarbeiterin von ALS Chemex Chimitec, einschließlich Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung). Diese Informationen wurden verwendet, um die Werte für ein potenzielles Ziel zu errechnen. Die historischen Kernfotos sind in den Abbildungen 2 und 3 zu sehen. Das Unternehmen wird bald Zugang zu allen historischen Daten sowie dem gesamten Bohrkern haben, der in der Lagereinrichtung von SOQUEM in Chibougamau aufbewahrt wird.

Matt Halliday, P.Geo., President, COO und VP Exploration, sagt dazu: Wir haben in Ontario und Quebec einen strategischen Grundbesitz aufgebaut. Und das ist erst der Anfang. Auf Grundlage der ersten Ergebnisse aus Graal haben wir die richtigen Teile zusammengebracht. Es scheint, als ob alle Elemente vorhanden sind, um einen neuen erstklassigen Bezirk für die Erschließung von EV- und kritischen Metallen zu entwickeln. Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine große Lagerstätte hin und wir bemühen uns darum, diese zu erschließen und nach wie vor eine führende Rolle im Bereich kritische Metalle zu spielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62899/CCW_112921_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets mit Grenzen, Bohrabschnitten und den Ausmaßen des mineralisierten Leiters

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62899/CCW_112921_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Foto des Kerns aus dem historischen Bohrloch DDH 1279-03-40, das den Abschnitt mit Massivsulfidmineralisierung in Sektor MHY zeigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62899/CCW_112921_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Vergrößertes Foto des Kerns aus dem historischen Bohrloch DDH 1279-03-40, das die Massivsulfidmineralisierung zeigt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Diese Entdeckung weist den höchsten Silberressourcengehalt der Welt auf. Jüngste Bohrabschnitte enthielten bis zu 89.853 Gramm Silber pro Tonne (2.621 Unzen Ag pro Tonne). Ein Bohrprogramm ist im Gange, um das Ausmaß der Lagerstätte mit einer Aktualisierung der Ressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2022 geplant ist, zu erweitern.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Aussagen zum Angebot und zu anderen zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Aussagen, die sich auf das Angebot, das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, zukünftige Finanzierungen, die Verfügbarkeit von Mitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Angebot zu den in dieser Pressemitteilung dargelegten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

