- Die erste Werbekampagne von Cloud Nine im Metaversum Decentraland zeigt das Engagement für das Metaversum.

- Dies ist der erste Schritt von Cloud Nine in seiner Zusammenarbeit mit TerraZero für das Metaversum; Limitless VPN ist das erste VPN, das im Metaversum wirbt

- Limitless VPN plant, Serverstandorte basierend auf der Benutzererfahrung bereitzustellen, eine Branchenneuheit.

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, 1. März 2022 - Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI) (OTC: CLGUF) (FWB: 1JI0) (Cloud Nine oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für dezentrale Netzwerk- und Datenspeichertechnologie, hat Werbetafeln im Metaversum Decentraland eingesetzt und bewirbt so das Limitless VPN (Virtual Private Network) von Cloud Nine.

Cloud Nine konnte mit TerraZero Technologies Inc. (TerraZero) zusammenarbeiten und ihre virtuellen Grundstücksbestände und ihr Portfolio an landbesitzenden Partnern nutzen, um gleichzeitig Plakatstandorte auszuwählen, Inhalte für Creatives zu planen und die Plakatwände bereitzustellen, einschließlich interaktiver Funktionen, die den Zuschauern wirklich einzigartige Eindrücke vermitteln. Cloud Nine ist das erste VPN, das mit Schwerpunkt auf dem Metaversum erstellt wurde und das implementiert hat, was TerraZero als die nächste Stufe der Erlebniswerbung ansieht.

Cloud Nine ist in einer einzigartigen Position, um mehrere Marktchancen durch taktische Bereitstellung seiner unbegrenzten VPN-Technologie zu nutzen, sagte Lucas Russell, President und CEO von CNI. Wir wollten einen Weg finden, um unseren Nutzern, Stakeholdern und Aktionären zu signalisieren, dass Cloud Nine das Metaversum und das Engagement für Web3-Technologien ernst nimmt, und die Zusammenarbeit mit TerraZero, um das erste VPN zu werden, das im Metaversum Werbung macht, war eine einfache Entscheidung. Dezentrale Metaversum-Welten haben oft Nutzer, die ein VPN nutzen, was dies zu einem logischen Fokus macht, um die Nutzung von Limitless zu erweitern.

Das Unternehmen plant, seine Limitless VPN-Technologie in den kommenden Monaten aggressiv zu erweitern und wird in Kürze ein neues Multimedia-Marketingprogramm starten. Ich freue mich über die Fähigkeiten und Anpassungsfähigkeit, mit der das Team von Cloud Nine die Limitless-Plattform ausgestattet hat, kommentierte Russell, beispielsweise platzieren die meisten, wenn nicht gar alle VPNs, ihre Server weltweit basierend auf den Kosten. Mit Limitless planen wir, unsere Serverstandorte basierend auf der Benutzererfahrung auszuwählen. Wenn unsere Nutzer mit einem Limitless VPN auf das Metaversum zugreifen möchten, werden wir einen Server in ihrer Nähe platzieren. Wenn genügend Nachfrage für unser VPN von professionellen Call of Duty-Spielern kommt, werden wir sicherstellen, dass wir einen physischen Server in Las Vegas haben, um ihre Erfahrung zu optimieren.

Um unsere globale Netzabdeckung kontinuierlich zu verbessern, freut sich Cloud Nine, die Aufnahme von zwei neuen VPN-Serverstandorten in Sydney (Australien) und Sao Paulo (Brasilien) bekannt zu geben.

Dan Reitzik, CEO von TerraZero, sagte: Cloud Nine und die Limitless-Plattform waren die natürliche Wahl, um die Werbefähigkeit des Metaversums zu demonstrieren. Das Internet der frühen Tage wurde mit Pop-ups überschwemmt. Web 2.0 und Social Media wurden auf Grundlage persönlicher Daten erstellt. Jetzt löst Web 3.0 diese beiden Probleme. Wir betrachten Werbung aus einer empirischen Perspektive, und wir brauchen nicht die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummer eines Nutzers zu kennen. Ein Grund, warum ich das Metaversum und die dezentrale Welt so mag, ist, dass Anonymität wertgeschätzt wird. Gleichzeitig gibt es im Metaversum mehr einzigartige Möglichkeiten, Markenbotschaften an die richtigen Nutzer zur richtigen Zeit zu übermitteln als in jeder anderen Branche, die ich je gesehen habe, und TerraZero plant, diese Art von Erfahrung jedem unserer Kunden zu bieten.

FÜR DAS BOARD,

Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Lucas Russell

President & CEO

(604) 669-9788

Über Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Cloud Nine ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung seiner proprietären Web-3.0-Technologieprodukte gerichtet ist, die die Dezentralisierungsbewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen ermöglichen. Das Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Benutzer und Maschinen in der Lage sind, über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern zu interagieren, ohne dass Dritte erforderlich sind, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie etwa dass jeder Benutzer die vollständige Kontrolle und das Eigentum an allen personenbezogenen und Unternehmensdaten erhält.

Über TerraZero Technologies Inc.

TerraZero Technologies Inc. (TerraZero) wurde vom Kryptowährungs- und Blockchain-Pionier Dan Reitzik gegründet. TerraZero ist eine vertikal integrierte Metaversum-Entwicklungsgruppe und ein führendes Web3.0-Technologieunternehmen, das sich auf den Metaversum-Raum spezialisiert hat. Die agnostische Metaversum-Vision des Unternehmens besteht darin, die vielversprechendsten Unternehmen, Unternehmer und Entwickler des Metaversums zu entwickeln, zu erwerben und zu finanzieren und gleichzeitig Lösungen zu entwickeln, um die Benutzerfreundlichkeit des Metaversums für ein stärkeres Engagement der Gemeinschaft innerhalb des Metaversums zu verbessern, und die reale Welt mit dem Metaversum zu verbinden, um neue Volkswirtschaften und Nutzererlebnisse zu schaffen, die die Zukunft des Web 3.0 prägen werden. TerraZero besitzt auch digitale Immobilien und bietet all denjenigen, die sich für das Metaversum interessieren, Büros und Dienstleistungen. Darüber hinaus erwirbt, entwirft, baut und betreibt TerraZero virtuelle Ressourcen und Lösungen, um das Metaversum-Ökosystem zu monetarisieren. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind in fünf (5) Bereiche unterteilt: (1) Virtuelle Immobilien, (2) Werbung, (3) Datenanalyse, (4) Veranstaltungen und Marketing und (5) Infrastruktur. TerraZero zielt darauf ab, die Community zu unterstützen, Innovationen und Akzeptanz zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrazero.com oder kontaktieren Sie media@terrazero.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp

Tel: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukünftigen Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Einführung der Reklametafeln in Dezentraland und die erwarteten Ergebnisse; die Expansion und Vermarktung des Limitless VPN; das Wachstum der Nutzerbasis des Unternehmens; und die Wachstumsstrategien des Unternehmens. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören: die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung; das Scheitern des Erhalts von Genehmigungen, Erlaubnissen, Zulassungen und Lizenzen, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlich sind; die technologische Integration; die Auswirkungen technologischer Veränderungen auf die Branche; die mangelnde Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens; Schwankungen beim Zugriff der Benutzerbasis des Unternehmens; die Benutzerbasis, die ineffiziente oder veraltete Hardware und Software verwendet; der Wettbewerb; Anstieg der Betriebskosten; Rechtsstreitigkeiten; Verlust von Mitarbeitern, Beratern und Direktoren in Schlüsselpositionen; Sicherheitsbedrohungen; Datenschutz- und Cybersicherheitsrisiken und -versagen; Versagen bei der Entwicklung neuer und innovativer Produkte und Dienstleistungen; Versagen von Vertragspartnern bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen; die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit auszuüben und Personal einzustellen; und ungünstige allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen, der Fähigkeit, Software erfolgreich zu entwickeln, dass es keine Vorschriften oder Gesetze geben wird, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern, der voraussichtlichen Kosten und der Fähigkeit, ausreichend Kapital für die Umsetzung seiner Geschäftspläne zu sichern. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64468

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64468&tr=1

