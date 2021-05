IRW-News: Coeur Mining, Inc.: Coeur gibt Investition in Victoria Gold Corp. bekannt

IRW-PRESS: Coeur Mining, Inc.: Coeur gibt Investition in Victoria Gold Corp. bekannt

Chicago, Illinois - 10. Mai 2021 - Coeur Mining, Inc. (Coeur oder das Unternehmen) (NYSE: CDE) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von 11.067.714 (ca. 17,8 %) der ausstehenden nicht verwässerten Stammaktien der Victoria Gold Corp. (Victoria - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) (TSX: VGCX) von Orion Co-VI Ltd. ( Orion) zum Preis von 13,20 CAD pro Aktie geschlossen hat, was einem Abschlag von 5 % auf den volumengewichteten Preis der 30 Tage bis zum 7. Mai 2021 entspricht. Im Zusammenhang mit der Transaktion erhält Orion 12.785.485 Coeur-Stammaktien Aktien (ca. 4,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien), basierend auf dem volumengewichteten Preis von 9,17 USD der 30 Tage bis zum 7. Mai 2021, was einer Gesamtgegenleistung von ca. 117,2 Mio. USD entspricht. Orions Verkauf von Coeur-Aktien unterliegt bestimmten Beschränkungen. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 11. Mai 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Abschlussbedingungen.

Wir haben seit Langem die Qualität des Eagle-Assets von Victoria und den jüngsten Erfolg beim Hochfahren des Betriebs bewundert. Diese überzeugende Gelegenheit, eine 17,8%ige Besitzbeteiligung an Victoria von Orion zu erwerben, steht im Einklang mit unserer festgelegten Strategie sowie dem festgelegten Kapitalallokationsrahmen und ergänzt unser bestehendes Portfolio an Edelmetall-Assets in hochwertigen Gerichtsbarkeiten in Nordamerika, kommentierte Mitchell J. Krebs, Coeur's President und Chief Executive Officer. Wir freuen uns, Aktionär von Victoria zu werden, und glauben, dass diese Transaktion eine attraktive Investition für unsere Aktionäre darstellt."

Gleichzeitig haben das Unternehmen und Orion eine Vereinbarung getroffen, gemäß der Orion unter bestimmten Bedingungen und unter anderem zu bestimmten Transferbeschränkungen für seine verbleibenden Aktien an Victoria zugestimmt hat und zugunsten eines Angebots, eines Vorschlags oder einer Transaktion, die vom Board of Directors von Victoria unterstützt wird und die dazu führen würden, dass Coeur mehr als 50 % der Stammaktien von Victoria oder alle oder im Wesentlichen alle der Vermögenswerte und Liegenschaften von Victoria auf konsolidierter Basis erwirbt, dies unterstützen, dafür abstimmen oder alle Stammaktien, die sie besitzen zugunsten hinterlegen wird.

Ein Frühwarnbericht (Early Warning Report) wird von Coeur gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eingereicht. Wie in einem solchen Bericht angegeben, kann Coeur in Zukunft abhängig von einer Reihe von Faktoren Stammaktien oder andere Wertpapiere von Victoria entweder auf dem freien Markt oder bei privaten Transaktionen erwerben oder veräußern. Coeur kann mit Victoria und gegebenenfalls seinen Vertretern Gespräche über die Investition des Unternehmens und mögliche strategische Alternativen führen. Obwohl diesbezüglich derzeit keine Pläne vorliegen, kann Coeur Pläne prüfen oder entwickeln und/oder Vorschläge in Bezug auf potenzielle strategische Transaktionen machen, die die Aktien, das Geschäft oder die Vermögenswerte von Victoria betreffen.

Über Coeur

Coeur Mining, Inc. ist ein in den USA ansässiger, gut diversifizierter, wachsender Edelmetallproduzent mit fünf zu 100 % unternehmenseigenen Betrieben: dem Gold-Silber-Komplex Palmarejo in Mexiko, der Silber-Gold-Mine Rochester in Nevada und der Goldmine Kensington in Alaska, die Goldmine Wharf in South Dakota und die Silber-Zink-Blei-Mine Silvertip in British Columbia. Darüber hinaus ist Coeur an mehreren Edelmetallexplorationsprojekten in ganz Nordamerika beteiligt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen, einschließlich aller Informationen im Zusammenhang mit der geplanten Investition in Victoria, stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen im Sinne der Wertpapiergesetzgebung der USA und Kanadas dar. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, ohne Einschränkung, in Bezug auf den zukünftigen Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren von Victoria durch Coeur und Coeurs Beteiligung an Victoria nach Abschluss der Transaktion mit Orion. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich wesentlicher Annahmen, die Coeur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung angesichts der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung der aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als angemessen erachtet hat und die von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Coeur wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Unsicherheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) und bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich, ohne Einschränkung, der jüngsten Berichte von Coeur auf Formblatt 10-K und Form 10-Q. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Zeitpläne können erheblich von den vorgelegten Schätzungen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Coeur lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren. Darüber hinaus ist Coeur nicht verpflichtet, zu Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Coeur, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere Stellung zu nehmen.

