IRW-News: CoinSmart Financial Inc.: CoinSmart erzielt im Monat Dezember einen Umsatzrekord in Höhe von 2,15 Millionen Dollar

IRW-PRESS: CoinSmart Financial Inc.: CoinSmart erzielt im Monat Dezember einen Umsatzrekord in Höhe von 2,15 Millionen Dollar

TORONTO, 17. Januar 2022 - CoinSmart Financial Inc. (CoinSmart) (NEO: SMRT;

FWB:IIR), eine führende Handelsplattform für Kryptowerte mit Sitz in Kanada, hat heute einen vorläufigen, nicht testierten Rekordmonatsumsatz für Dezember 2021 in Höhe von rund 2,15 Millionen Dollar bekannt gegeben. Alle vorgenannten Zahlen sind vorläufig, nicht testiert und vorbehaltlich einer endgültigen Anpassung.

. Das entspricht einer Steigerung um 460 % gegenüber dem Vergleichsmonat Dezember 2020 und ist in erster Linie auf einen Anstieg des Handelsvolumens zurückzuführen.

Wichtigste Eckdaten für Dezember 2021:

- Rekordmonatsumsatz in Höhe von 2,15 Mio. Dollar

- Rekordquartalsumsatz in Höhe von 5,9 Mio. Dollar

- Cashflow-positiv

- Keine Verbindlichkeiten

Justin Hartzman, CEO von CoinSmart, erklärt:

Die von unserem Team im Jahr 2021 erzielten Erfolge erfüllen mich mit großem Stolz. Die Tatsache, dass wir das Jahr mit einem Rekordmonat und -quartal abschließen können, veranschaulicht den unermüdlichen Einsatz unseres Teams über so viele Tage, Wochen und Monate. Am meisten begeistert mich jedoch, dass wir erst am Anfang stehen. Es wurden bereits Pläne geschmiedet, um das Wachstum und die Dynamik sowohl in neuen als auch bestehenden Geschäftsfeldern entsprechend anzukurbeln. Das Team von CoinSmart hat für das Jahr 2022 und Folgejahre eine ganze Reihe aufregender neuer Produkte, Märkte und noch vieles mehr geplant.

Von Zeit zu Zeit wird das Unternehmen möglicherweise über neue Rekordergebnisse bei seinen wichtigsten Leistungskennzahlen berichten Siehe Abschnitt mit der Überschrift Finanzausblick.

.

Über CoinSmart

CoinSmart ist eine führende Handelsplattform für Kryptowerte mit Sitz in Kanada, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Kunden auf intuitive Art und Weise den Kauf und Verkauf von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin and Ethereum zu ermöglichen. CoinSmart zählt zu den wenigen Handelsplattformen für Kryptowerte in Kanada, die bei der Wertpapierbehörde der Provinz Ontario als Wertpapierhändler und Marktplatz registriert sind. CoinSmart ist außerdem eine der ersten in Kanada ansässigen Handelsplattformen, die international vertreten ist und Kunden aus über 40 Ländern betreut - und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich in der Digital-Asset-Branche ein kontinuierliches und rasches Wachstum abzeichnet.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und andere Offenlegungen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, Prognosen, Schätzungen, glaubt oder beabsichtigt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein. Bei der Veröffentlichung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: behördliche Genehmigungen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Finanzausblick

Diese Pressemitteilung enthält einen Finanzausblick im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Der Finanzausblick wurde von der Unternehmensführung erstellt, um für CoinSmart eine Umsatzprognose für den Monat Dezember 2021 zu erstellen. Er ist möglicherweise für andere Zwecke ungeeignet. Der Finanzausblick wurde auf Basis einer Reihe von Annahmen erstellt. Dazu zählen auch Annahmen, die im obigen Hinweis mit dem Titel Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und andere Offenlegungen erörtert wurden, sowie Annahmen im Hinblick auf die Marktlage, Preisgestaltung und Nachfrage. Sehr wahrscheinlich unterscheiden sich die tatsächlichen Betriebsergebnisse von ConSmart in einem beliebigen Zeitraum - und unter Umständen ganz erheblich - von den prognostizierten Beträgen. CoinSmart und sein Führungsteam gehen davon aus, dass der Finanzausblick auf vernünftigen Grundlagen basiert. Da diese Informationen aber sehr subjektiv sind und zahlreichen Risiken, einschließlich der im obigen Hinweis mit dem Titel Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und andere Offenlegungen beschriebenen Risiken, unterliegen, sollten sie nicht unbedingt als Richtwert für zukünftige Ergebnisse gelten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Justin Hartzman

Chief Executive Officer

E-Mail:ir@coinsmart.com

Tel.: (647) 923-7678

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63650

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63650&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA19260N1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.