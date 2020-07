IRW-News: Core One Labs Inc.: Core One Labs gibt das Datum des Inkrafttretens der Aktien-Konsolidierung bekannt

IRW-PRESS: Core One Labs Inc.: Core One Labs gibt das Datum des Inkrafttretens der Aktien-Konsolidierung bekannt

Vancouver, Britisch-Kolumbien, Kanada, 7. Juli 2020 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQX: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien zur Marktöffnung am 9. Juli 2020 unter dem bestehenden Tickersymbol "COOL" auf nachkonsoliderter Basis gehandelt werden.

Wie bereits angekündigt, wird das Unternehmen sein ausstehendes Stammaktienkapital auf der Grundlage von zwei (2) Aktien vor der Konsolidierung für jede (1) Aktie nach der Konsolidierung zusammenlegen (die "Konsolidierung"). Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen 79.081.741 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach Abschluss der Konsolidierung ungefähr 39.540.871 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien haben wird, wobei Rundungsanpassungen für etwaige aus der Konsolidierung resultierende Bruchteile von Beträgen nicht berücksichtigt sind. Der Ausübungspreis und die Anzahl der Stammaktien, die bei der Ausübung der ausstehenden Optionen und Warrants des Unternehmens ausgegeben werden können, werden nach Abschluss der Konsolidierung in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Konsolidierung proportional angepasst.

Die Konsolidierung wird im Zuge des "Push-Out" ohne ein Übermittlungsschreiben abgeschlossen. Nach Abschluss der Konsolidierung werden alle Aktienzertifikate aus der Zeit vor der Konsolidierung als null und nichtig betrachtet, und die eingetragenen Aktionäre des Unternehmens erhalten eine direkte Registrierungsmitteilung (Direct Registration Advice, DRS) bezüglich der Anzahl der Aktien, die sie nach der Konsolidierung halten. Aktionäre, die Aktien über Brokers, Banken oder andere Vermittler halten, sollten sich bezüglich ihres Aktienbesitzes nach der Konsolidierung mit ihrem Broker, ihrer Bank oder einem anderen Vermittler in Verbindung setzen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es nach Abschluss der Konsolidierung 2.100.000 Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine "Option") an bestimmte Berater und Mitarbeiter des Unternehmens gewähren wird. Jede Option wird sofort nach der Zuteilung verfügbar und ist ausübbar, um eine Stammaktie des Unternehmens nach der Konsolidierung zu einem Preis von $ 0,67 pro Aktie über einen Zeitraum von sechzig Monaten zu erwerben.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seine Technologie in Lizenz an eine hochmoderne Produktions- und Verpackungsanlage in Südkalifornien vergibt. Mit seiner Technologie stellt das Unternehmen Strips aus Cannabisaufguss (ähnlich den Blättchen für frischen Atem) her, die nicht nur sicherer und gesünder sind als andere Verabreichungsvarianten, sondern auch mit einer besseren Bioverfügbarkeit der Cannabis-Inhaltsstoffe punkten. In einigen Strips werden auch zusätzlich ko-aktive Nahrungsergänzungsmittel wie Nutrazeutika, Vitamine und Peptide enthalten sein. Die Technologie ermöglicht eine neue Form der Verabreichung, mit der eine genaue Abmessung der Dosis sowie die Reinheit des ausgewählten Produkts sichergestellt werden.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Hauptgeschäftsführer

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNS:

InvestorRelations@coreonelabs.ca

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis / Haftungsausschluss

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Außerdem zählt Marihuana zu den Medikamenten, die im Schedule I des US-Suchtgiftmittelgesetzes von 1970 gelistet sind. Obwohl der Kongress dem US-Justizministerium verboten hat, Bundesmittel aufzuwenden, um in die Umsetzung von Gesetzen zu medizinischem Marihuana einzugreifen, muss dieses Verbot jährlich erneuert werden um in Kraft zu bleiben. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

