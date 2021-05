IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.: Valour Structured Products, 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, meldet Rekordwachstum bei AUM für BTC Zero und ETH Zero mit kombinierten Beteiligungen von über 100 Mio. im Mai 2021

Höhepunkte:

- Valour verzeichnet Rekordbeteiligung von Investoren auf nordischem Wachstumsmarkt sowohl an ETH Zero als auch an BTC Zero

- ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt für eine direkte Beteiligung an Ethereum und ist seit dem Start am 30. März 2021 im Durchschnitt um 3.752 % pro Monat gewachsen

- BTC Zero ist seit seiner Gründung im Dezember 2020 im Durchschnitt um 71 % pro Monat gewachsen

Toronto (Ontario), 12. Mai 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR) (DeFi Technologies oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Valour Structured Products auf dem nordischen Wachstumsmarkt gegenüber dem Vormonat ein Rekordwachstum sowohl bei ETH Zero als auch bei BTC Zero verzeichnet hat. Bis dato mussten Personen, die über ein ETP eine Beteiligung an Bitcoin (BTC) oder Ether (ETH) erwerben wollten, bis zu 2,5 % an Managementgebühren bezahlen, was den Wert der Investition verringern kann. Mit Bitcoin Zero und Ethereum Zero bietet Valour Investoren jedoch ein ETP, das die Performance des größten und zweitgrößten digitalen Aktivums der Welt ohne Managementgebühr verfolgt.

Wouter Witvoet, CEO von Defi Technologies, sagte: Wir sind mit der Akzeptanz von Ethereum Zero sehr zufrieden. Wie in einigen unserer früheren Pressemitteilungen erwähnt, sehen wir Ethereum als Eckpfeiler von DeFi, zumal die meisten Anwendungen auf seiner Blockchain geschrieben werden. Aus diesem Grund sind wir eine Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies eingegangen, einem der größten Miner von Ethereum. Wir erwarten eine weitere Steigerung der Nachfrage nach unserem Ethereum Zero und anderen, noch einzuführenden Produkten, da die weltweite Nachfrage nach Anwendungen, die Ethereum nutzen, zunimmt, sagte Wouter Witvoet, CEO von DeFi Technologies. Unsere These ist, dass wir eine kontinuierliche DeFi-Einführung mit spektakulären Raten verzeichnen werden. Dies ist das Wachstum des gesamten festgeschriebenen Werts der DeFi-Verträge. Per 11. Mai 2021 liegt der festgeschriebene Gesamtwert der DeFi-Verträge bei 83 Milliarden $ - eine Steigerung von 37 Milliarden $ bzw. 124 % seit März 2021.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, Risikominderung und operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist. Für jedes Produkt, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft Valour die entsprechende Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts, je nach Fall ETH oder BTC, was bedeutet, dass die Produkte jederzeit vollständig abgesichert sind.

Die Wachstumsraten sowohl von ETC als auch von BTC Zero sind beeindruckend. Unsere verwalteten Aktiva belaufen sich zurzeit auf 107 Millionen C$ und beide Produkte wachsen weiterhin mit beträchtlicher Geschwindigkeit, sagte Diana Biggs, CEO von Valour. Wir verfügen über ein außergewöhnliches Team und freuen uns darauf, weitere Produktangebote für private und institutionelle Investoren in weiteren Regionen bereitzustellen, sodass beide Anlegerklassen am rasanten Aufstieg dieser neuen Anlageklasse teilhaben können.

Über Valour Structured Products Ltd.:

Valour Structured Products Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI). Weitere Informationen über Valour erhalten Sie unter www.valour.com.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Mehr Informationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf Ethereum Zero, Bitcoin Zero oder andere von Valour eingeführte Produkte; das Wachstum oder das Potenzial der Produkte von Valour; die dezentrale Finanzindustrie und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

