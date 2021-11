IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT meldet Verwendung seiner Technologie durch Sofina Foods

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT meldet Verwendung seiner Technologie durch Sofina Foods

Toronto, ON, November 1, 2021 - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, die Implementierung seiner Vorzeigetechnologie HydraGEN und seiner Telematiktechnologie HydraLytica durch Sofina Foods Inc. (Sofina) in Kanada bekannt zu geben.

KarbonKleen Inc (KarbonKleen), ein bevorzugter Systemanbieter von dynaCERT, hat das Unternehmen darüber informiert, dass Sofina seine dynaCERT-Anlage von vier (4) HydraGEN Technologie-Einheiten auf zwanzig (20) Einheiten erweitern wird, um mit Hilfe der patentierten Technologie von dynaCERT die Effizienz von Dieselmotoren zu verbessern und deren Schadstoffausstoß zu verringern.

KarbonKleen hat die Implementierung der dynaCERT-Technologie erfolgreich mit Sofina vereinbart. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt die patentierte Technologie von dynaCERT durch ein einzigartiges patentiertes Elektrolysesystem Wasserstoff und Sauerstoff auf Abruf und führt den Verbrennungsmotoren diese Gase durch den Lufteinlass zu, was zu besserer Verbrennung, geringeren Kohlenstoffemissionen und höherer Kraftstoffeffizienz führt. Die Technologie von dynaCERT ist für den Einsatz bei Dieselmotoren vieler Typen und Größen konzipiert, die für Straßenfahrzeuge, Kühlanhänger, geländegängige Baumaschinen, Stromerzeugungsanlagen, Maschinen im Bergbau und in der Forstwirtschaft, für Wasserfahrzeuge und Eisenbahnlokomotiven verwendet werden.

Mit der Lieferung von insgesamt zwanzig (20) HG1 HydraGEN-Einheiten von dynaCERT an Sofina kann KarbonKleen seinen Kunden HydraLytica anbieten, unsere firmeneigene globale Software-Telematik-Technologie. Nutzer der HydraGEN-Technologie von dynaCERT können auf ihren Computern oder Mobiltelefonen genau sehen, wie viel CO2 sie erzeugen, und zwar nicht nur insgesamt, sondern für jeden einzelnen Lkw oder Dieselmotor.

Dazu erklärte Sofina Foods: Das Unternehmen wird diese Technologie im Rahmen seines ständigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit seiner Betriebsabläufe und Produkte einführen. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es gemeinsam mit seinen Kunden und Lieferanten nach Möglichkeiten sucht, die Umweltauswirkungen seines Betriebs zu minimieren. Die Zusammenarbeit mit KarbonKleen bei der Nutzung der dynaCERT-Technologie steht im Einklang mit diesen Grundsätzen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sofinafoods.com.

Hierzu meinte Kelly Ellis, Executive Vice President Marketing bei KarbonKleen: Die Unternehmensleitung von Sofina Foods hat sich praktische und unmittelbare Ziele für die Nachhaltigkeit gesetzt, und das ist sehr lobenswert. Durch den kontinuierlichen Einsatz der HydraGEN-Technologie von dynaCERT setzt das gesamte Team von KarbonKleen seine Bemühungen fort, namhaften nordamerikanischen Unternehmen Lösungen für die Bewältigung des Klimawandels zu bieten. Obwohl der anhaltende wirtschaftliche Abschwung in Folge von COVID die Inbetriebnahme der von KarbonKleen zugesagten 3.000 HydraGEN-Einheiten anfänglich verzögert hat, bietet unser Unternehmen seinen Kunden weiterhin attraktive Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des einzigartigen Leasingprogramms von KarbonKleen.

Der Präsident und CEO von dynaCERT, Jim Payne, erklärte: dynaCERT beglückwünscht das gesamte Team von Sofina Foods zu den wichtigen Schritten, mit denen das Unternehmen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in Bezug auf den Klimawandel leistet. dynaCERT beglückwünscht KarbonKleen und Sofina Foods zu ihrem kompromisslosen Engagement für innovative Technologien zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes in Verbrennungsmotoren. Unsere patentierte HydraGEN-Technologie und die HydraLytica-Software eignen sich hervorragend für Sofina Foods und sind ein Beleg für die zunehmenden Bemühungen des Unternehmens, einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Die Verfünffachung der dynaCERT-Einheiten für Sofina Foods zeigt das Engagement für die Umwelt und die kontinuierliche Fähigkeit von KarbonKleen, in Nordamerika geeignete Kunden für unsere Technologie zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu finden.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt Technologien zur Senkung des Kohlendioxidausstoßes zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einer Methode zur Überwachung der Einsparungen von Kraftstoff und Treibhausgasemissionen in Echtzeit, die für die Nachverfolgung künftiger Emissionszertifikate für die Verwendung bei Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62339

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62339&tr=1

