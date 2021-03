IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond wird Mitglied des Superclusters Protein Industries Canada

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond wird Mitglied des Superclusters Protein Industries Canada

Vancouver, B.C. - 3. März, 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt seinen Beitritt zur kanadischen Organisation Protein Industries Canada (PIC) bekannt.

PIC ist eine industriegeleitete Non-Profit-Organisation, die geschaffen wurde, um Kanada als internationalen Lieferanten für hochwertige pflanzliche Proteingrundstoffe und pflanzenbasierte Produkte zu positionieren. Die PIC ist einer von fünf Innovations-Superclustern, die 2017 von der kanadischen Regierung eingerichtet wurden, um über fünf Jahre hinweg eine Investition von nahezu 1 Milliarde Dollar in die fünf vielversprechendsten innovativen Branchen des Landes zu lenken, zu denen auch die Herstellung pflanzenbasierter Proteine gehört.

Pflanzenbasierte Proteine sind einer ursprünglichen Gründungsaspekte dieser Branche, sagt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Glücklicherweise sind wir Kanada ansässig, ein Land, das sich als Marktführer für pflanzenbasierte Proteine etabliert hat, vor allem wegen der einzigartigen, proteinreichen Kulturen, die hier angebaut werden. Die PIC liegt ganz auf unserer Linie, denn wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, um ihnen den Zugang zu Kunden, Märkten und Partnerschaften zu ermöglichen, die andernfalls unerreichbar für sie wären, und so ihre Fortschritte unterstützen.

Die PIC investiert gemeinsam mit der Industrie, um die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit des kanadischen Pflanzenproteins zu fördern. Sie konzentriert sich auf Projekte, die das Potenzial haben, den Sektor der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu reformieren und Kanadas Position an der Spitze des Weltmarktes für pflanzenbasierte Produkte zu festigen.

Eat Beyond und sein Investitionskomitee freuen sich darauf, eng mit der PIC zusammenzuarbeiten, um neue Unternehmungen in diesem Bereich zu unterstützen. Wir werden diese Chance nutzen, um die Suche nach kanadischen Talenten im Bereich der Pflanzenproteine in der Nahrungsmitteltechnologie zu optimieren.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

