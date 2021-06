IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: good natured®, ein Portfoliounternehmen von Eat Beyond, entwickelt mikrowellengeeignete, kompostierbare Behälter

Vancouver, B.C. (Kanada) - 9. Juni 2021 Eat Beyond Global Holdings Inc.(CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder Unternehmen), ein Investmentunternehmen, das sich auf den globalen Sektor pflanzlicher und alternativer Lebensmittel konzentriert, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen good natured® (TSXV: GDNP) Kanadas erste kompostierbare, mikrowellengeeignete ToGo-Behälter entwickelt hat.

good natured® bietet 400 verschiedene Produkte und Dienstleistungen an. Diese neue umweltfreundliche Verpackung wird für Verbraucher und Unternehmen von großer Bedeutung sein, da in Kanada Vorschriften für Einwegplastik bevorstehen.

Eat Beyond setzt sich mit fester Entschlossenheit für Innovation in der gesamten Lebensmittelbranche ein. Das bedeutet, dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden, sondern auch, wie wir sie lagern und transportieren, so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. good natured® macht es einfach und erschwinglich, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen, die dem Planeten zugutekommen und die massive Verschwendung und Verschmutzung reduzieren, die herkömmliche, erdölbasierte Kunststoffe verursachen.

Die kompostierbaren, mikrowellengeeigneten ToGo-Behälter bestehen zu 97 % aus pflanzlichen Materialien und werden ohne besorgniserregende Chemikalien hergestellt, die für die öffentliche Gesundheit und den Planeten potenziell gefährlich sind. Die langlebigen, auslaufsicheren Behälter sind ganz im Sinne des Zero Waste-Ansatzes kompostierbar. good natured® ist einer der größten nordamerikanischen Anbieter von umweltbewussten Produkten, die ohne Erdöl hergestellt werden und frei von BPA, Phthalaten und anderen besorgniserregenden Chemikalien sind.

Diese langlebigen, sicheren Behälter werden sich sowohl für den kommerziellen als auch für den privaten Gebrauch sicherlich immenser Beliebtheit erfreuen, so Morris. Das Wachstum von ToGo- und Essenslieferdiensten während der Pandemie hat nicht nur die Chancen, sondern auch die Bedeutung einer klimafreundlichen, nachhaltigen Lösung für Verpackungsabfälle und deren Entsorgung weiter verstärkt.

Die umweltbewussten Behälter werden in einer Vielzahl von Farben in den Größen 16, 24 oder 32 Unzen (ca. 475, 710 und 950 ml) erhältlich sein.

Für Updates zu Eat Beyond Global können Sie sich hier registrieren: https://eatbeyondglobal.com/contact/

Hier erfahren Sie Einzelheiten zu good natured®: https://goodnaturedproducts.com/pages/about-us

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Medienanfragen richten Sie bitte an: Brittany@Exvera.com

Investmentanfragen richten Sie bitte an: Info@Eatbeyondglobal.com

Nähere Informationen erhalten Sie über Patrick Morris (Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499)

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58895

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58895&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.