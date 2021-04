IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: SingCell, ein Portfolio-Unternehmen von Eat Beyond, lizenziert Technologie der National University of Singapore

Vancouver, B.C., Kanada und Singapur - 6. April 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel hat bekanntgegeben, dass sein Portfolio-Unternehmen SingCell Tx Pte Ltd. (SingCell) eine Vereinbarung zur technologischen Zusammenarbeit mit der University of Singapore abgeschlossen hat, um die pflanzenbasierte essbare Mikroträgertechnologie bis zur Evaluierung und Lizenzierung weiterzuentwickeln.

Diese Mikroträger haben bereits zu Beginn eine sehr vielversprechende Leistung bei der Zellanhaftung und Proliferation gezeigt. Dies könnte die Kosten- und Skalierbarkeitsprobleme bei der Produktion von ,kultiviertem Fleisch lösen, sagte Karolis Rosickas, CEO von SingCell. Diese Technologie ergänzt sich ideal mit der bereits vorhandenen 3D-Zellkulturtechnologie von SingCell, und bald werden wir in der Lage sein, unseren Kunden eine noch umfassendere Scale-up-Lösung für Bioprozessing-Produkte anzubieten.

SingCell ist als Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) tätig und bietet seine firmeneigene Plattform, die skalierbare Prozesse für die Herstellung von kultiviertem Fleisch bereitstellt, fremden Herstellern von Fleischalternativen zur Nutzung an. Die Zahl der potenziellen Projekte in der Pipeline von SingCell steigt rasch.

Das zentrale Anliegen von SingCell ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Machbarkeit bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch. Wir konzentrieren uns rein auf die Kosten und die Skalierbarkeit der Technologie, erklärt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Das Unternehmen ist zudem in Singapur ansässig, dem Epizentrum dieser Industrie, das als erstes Land weltweit den Verzehr von zellbasiertem Fleisch rechtlich zugelassen hat.

Die Regierung von Singapur legt hohen Wert auf Innovationen zur Förderung der Nahrungsmittelsicherheit und möchte die Unabhängigkeit des Landes von Zulieferern aus dem Ausland stärken. SingCell ist gut positioniert, um diese Programme für die Weiterentwicklung seiner Technologie und Produktions-Infrastruktur in Singapur zu nutzen.

Weitere Informationen über SingCell finden Sie online unter https://www.singcell.com/

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

