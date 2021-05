IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Starkes erstes Quartal von Eat Beyond Portfolio-Unternehmen good natured®

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Starkes erstes Quartal von Eat Beyond Portfolio-Unternehmen good natured®

Vancouver, B.C. - 4. Mai 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investmentunternehmen mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen good natured® (TSXV: GDNP) für das erste Quartal 2021 eine Umsatzsteigerung von 160 Prozent verzeichnet hat.

Für den Zeitraum Januar bis März 2021 meldete good natured® 8 Millionen Dollar an Umsatz, mit voraussichtlichen Bruttogewinnen zwischen 36 bis 38 Prozent.

good natured® wurde im Jahr 2006 gegründet; das Angebot der Firma umfasst rund 400 Produkte und Dienstleistungen. Sie gehört zu den größten kontinentalen Anbietern von umweltfreundlichen Produkten, die ohne Erdöl hergestellt wurden und frei von BPAs, Phthalaten und anderen bedenklichen Chemikalien sind. good natured® hilft so Unternehmen und Verbrauchern, den Einsatz fossiler Energieträger einfach und kostengünstig zu reduzieren und sich für smartere und nachhaltigere Lösungen zu entscheiden.

Was good natured® für uns attraktiv gemacht hat, ist ihr Hauptziel, die Verwendung erdölbasierter Kunststoffe erheblich zu reduzieren, indem sie Geschäftskunden in der Nahrungsmittelbranche pflanzenbasierte Verpackungsoptionen anbieten, erklärte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. good natured® ist perfekt positioniert, die zunehmende Marktnachfrage nach umweltfreundlichen Produkten zu bedienen, insbesondere da sie über eine flexible und skalierbare Lieferkette verfügen.

good natured® unterhält beachtliche neun Produktionseinrichtungen und hat über 500 wiederkehrende Geschäftskunden. Die Verkäufe direkt an den Verbraucher in USA und Kanada überschreiten jährlich 20.000 in der Anzahl, mit einer jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate; CAGR) von 153 Prozent in den vergangenen sechs Jahren.

Wir sehen unsere Investition in good natured® vor dem Hintergrund des erfolgten Wachstums und dem Entwicklungsverlauf nach wie vor optimistisch, sagte Morris. Die ausgeprägte Fragmentierung im schnelllebigen Konsumgütermarkt bedeutet, dass ein Unternehmen wie good natured® gut für eine fortgesetzte Ausweitung seiner Umsatzquellen aufgestellt ist.

