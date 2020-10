IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver meldet Angebot zum Tageskurs in Höhe von bis zu 60 Mio. US$

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver meldet Angebot zum Tageskurs in Höhe von bis zu 60 Mio. US$

Vancouver (British Columbia), 1. Oktober 2020. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: DER - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (Endeavour oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es am 1.Oktober 2020 ein Verkaufsabkommen (das Verkaufsabkommen) mit BMO Capital Markets (der führende Vermittler), CIBC Capital Markets, H.C. Wainwright & Co., TD Securities, Roth Capital Partners, B. Riley Securities und A.G.P. (zusammen die Vermittler) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen nach eigenem Ermessen jederzeit während der 20-monatigen Laufzeit des Verkaufsabkommens über die Vermittler jene Anzahl an Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) verkaufen könnte, die dem Unternehmen Bruttoeinnahmen von bis zu 60 Millionen US-Dollar bescheren (das Angebot). Der Verkauf von Stammaktien erfolgt über einen Verkauf zum Tageskurs gemäß National Instrument 44102 Shelf Distributions der Canadian Securities Administrators, einschließlich Verkäufe direkt an der New York Stock Exchange (die NYSE) oder auf einem anderen anerkannten Marktplatz, an dem die Stammaktien notieren oder gehandelt werden. Die Stammaktien werden zu jenen Marktpreisen vertrieben, die zum jeweiligen Zeitpunkt des Verkaufs gelten, weshalb die Preise zwischen den Käufern und während der Vertriebszeit variieren können. Die Stammaktien werden nicht an der Toronto Stock Exchange (die TSX) oder auf anderen kanadischen Märkten gehandelt.

Das Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 1. Oktober 2020 zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens im Formular (Form) F10 (die Registrierungserklärung) und mittels der Kurzform eines kanadischen Basisprospekts (der Basisprospekt), die jeweils mit 27. April 2020 datiert sind. Der Prospektnachtrag hinsichtlich des Angebots wurde bei der Wertpapierbehörde einer jeden kanadischen Provinz (ausgenommen Quebec) sowie bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht. Der US-Prospektnachtrag (sowie eine entsprechende Registrierungserklärung) ist auf der Website der SEC (www.sec.gov) verfügbar, während der kanadische Prospektnachtrag (sowie der entsprechende Basisprospekt) auf der Website von SEDAR (www.sedar.com), die von den Canadian Securities Administrators verwaltet wird, verfügbar ist. Alternativ dazu wird BMO Capital Markets auf Anfrage Kopien des US-Prospekts bereitstellen. Kontaktieren Sie hierfür BMO Capital Markets postalisch (Attention: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036), telefonisch (800 4143627) oder per E-Mail (bmoprospectus@bmo.com).

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot, sofern vorhanden, sowie die aktuellen Barbestände und der ungebundene Cashflow des Unternehmens werden zur Weiterentwicklung seines Projekts Terronera (einschließlich der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt), des Projekts Parral, zukünftige Fusionen und Übernahmen sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Das Unternehmen wird an die Vermittler eine Vergütung in Höhe von 2,0 Prozent des Bruttoverkaufspreises pro im Rahmen des Verkaufsabkommens verkaufte Stammaktie bezahlen bzw. einen Rabatt gewähren. Die Verkäufe im Rahmen dieses Verkaufsabkommens unterliegen den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich einer Genehmigung der TSX und der NYSE.

Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot dar. Auch dürfen in Staaten, in denen ein Angebot oder ein Verkauf der Wertpapiere rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen erfolgt ist.

Über Endeavour - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Ansprechpartner:

Galina Meleger, Director Investor Relations

Tel: (877) 685-9775 (gebührenfrei)

Tel: (604) 640-4804

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Internet: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sicherheitshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Securities Act von 1933 (in der geänderten Fassung) und des United States Securities Exchange Act von 1934 (in der geänderten Fassung) und sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze . Diese Aussagen beinhalten solche, die das voraussichtliche Angebot von Wertpapieren gemäß dem Basisprospekt und dem Registrierungsformular des Unternehmens sowie die voraussichtliche Verwendung von Erlösen aus einem Angebot gemäß dem Basisprospekt und dem Registrierungsformular des Unternehmens beschreiben. Da zukunftsgerichtete Aussagen keine Aussagen über historische Fakten sind und sich auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen und Erwartungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die weit über die Fähigkeit des Unternehmens zur Kontrolle oder Vorhersage hinausgehen. Tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gehören Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand des Unternehmens, der es erforderlich macht, dass sich die voraussichtliche Verwendung der Erlöse ändert, der Zeitpunkt und die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, sowie allgemeine wirtschaftliche und behördliche Änderungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53647

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53647&tr=1

