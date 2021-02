IRW-News: EnWave Corporation: EnWave gibt das erste Quartal 2021 bekannt Konsolidierte Zwischenergebnisse

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave gibt das erste Quartal 2021 bekannt Konsolidierte Zwischenergebnisse

Vancouver, B.C., 26. Februar 2021

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) freut sich, die konsolidierten Zwischenergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal zum 31. Dezember 2020 bekannt zu geben.

Konsolidierte Finanzdaten:

($ 000s) Drei Monate Ende

31. Dezember,

2020 2019 Ändern

$ $ %

Umsatzerlöse 7,533 8,609 (12%)

Direkte Kosten 5,835 5,413 8%

-Bruttomarge 1,698 3,196 (47%)

Betriebliche Aufwendungen

Allgemeines und Verwaltung 1,126 1,758 (36%)

Vertrieb und Marketing 1,521 1,943 (22%)

Forschung und Entwicklung 569 535 6%

3,216 4,236 (24%)

Periodenfehlbetrag nach Ste(1,371(1,426

uern ) )

Bereinigtes EBITDA(*) (911) (743)

Verlust je Aktie - (0.01)(0.01)

unverwässert und

verwässert

* Das bereinigte EBITDA ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Siehe die nachstehenden Angaben und die Angaben in der MD&A des Unternehmens zu Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

Die konsolidierten Zwischenabschlüsse und MD&As von EnWave sind auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens www.enwave.net verfügbar.

Wichtige Finanzkennzahlen für Q1 (in Tausend USD):

- Der konsolidierte Umsatz für Q1 2021 betrug 7.533 $ im Vergleich zu 8.609 $ für Q1 2020, ein Rückgang von 1.076 $ oder 12 %. EnWave Canada erzielte im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von 2.676 US-$ im Vergleich zu 4.555 US-$ im ersten Quartal 2020. NutraDried erzielte im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von 4.857 $ im Vergleich zu 4.054 $ im ersten Quartal 2020.

- Die Bruttomarge lag in Q1 2021 bei 23 % im Vergleich zu 37 % in Q1 2020. Der Rückgang der Bruttomarge in Q1 2021 ist auf einen einmaligen Rabatt zurückzuführen, den NutraDried im Rahmen einer nationalen Moon Cheese® Promotion bei Costco gewährt hat.

- Der konsolidierte Nettoverlust nach Steuern belief sich im ersten Quartal 2021 auf 1.371 US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 1.426 US-Dollar im ersten Quartal 2020, was einer Verbesserung von 55 US-Dollar entspricht.

- EnWave wies für das erste Quartal 2021 einen Segmentverlust von 25 US-Dollar aus, verglichen mit einem Segmentverlust von 790 US-Dollar im ersten Quartal 2020, was einer Verbesserung von 765 US-Dollar entspricht. Die Verbesserung des Segmentergebnisses von EnWave ist auf die im Geschäftsjahr 2020 umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen und eine verbesserte operative Hebelwirkung mit neuen REV-Maschinenaufträgen zurückzuführen.

- NutraDried meldete für das erste Quartal 2021 einen Segmentverlust von 1.346 US-Dollar, verglichen mit einem Segmentverlust von 636 US-Dollar im ersten Quartal 2020.

- Das bereinigte EBITDA(*) belief sich im ersten Quartal 2021 auf einen Verlust von 911 US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 743 US-Dollar im ersten Quartal 2020, was einem Anstieg von 168 US-Dollar entspricht.

- Die Vertriebs- und Verwaltungskosten (einschließlich F&E-Kosten) beliefen sich im ersten Quartal 2021 auf 3.216 US-$ gegenüber 4.236 US-$ im ersten Quartal 2020, was einem Rückgang von 1.020 US-$ oder 24 % entspricht. Die SG&A-Aufwendungen waren niedriger als Ergebnis eines Kostensenkungsplans, der implementiert wurde, um die Kosten zu reduzieren und nicht notwendige und diskretionäre Ausgaben zu eliminieren, während der Fokus weiterhin auf dem Kommerzialisierungswachstum im gesamten Unternehmen liegt.

- Erwirtschaftete im 1. Quartal 2021 einen Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 4.228 US-Dollar, verglichen mit einem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im 1. Quartal 2020 in Höhe von 2.796 US-Dollar.

- Beibehaltung einer starken Bilanz mit einem Betriebskapitalüberschuss von 22.221 $ und einem Barguthaben von 17.401 $. Unser Barmittelbestand hat sich gegenüber dem vierten Quartal 2020 deutlich erhöht, sodass das Unternehmen über eine solide Liquidität verfügt, um den Ausbau des weltweiten Einsatzes der REVTM -Technologie voranzutreiben, wozu auch der Aufbau der REVworx-Lohnfertigungsanlage und die Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Verwendung von REV für die schnelle und schonende Trocknung von Cannabisprodukten gehören.

Wesentliche Unternehmensleistungen im Q1 2021:

Zu den wichtigsten Errungenschaften, die im 1. Quartal 2021 und bis zum Datum dieses Berichts erzielt wurden, gehören:

- Bestätigt einen Auftrag für eine 100kW REV-Maschine von Patatas Fritas Torres, einem Lizenzpartner des Unternehmens, der Käsesnackprodukte in Spanien herstellt. Der Kauf der 100-kW-Maschine markiert den Scale-up von einer 10-kW-Maschine eines anderen globalen Molkereipartners für die Großproduktion von lagerstabilen Käsesnacks.

- Sicherstellung eines Auftrags zur Lieferung von zwei 10kW REV-Maschinen an Natural Nutrition, einen Lizenzpartner des Unternehmens in Chile, zur Erhöhung seiner lizenzpflichtigen Verarbeitungskapazität für hochwertige Trockenfrucht- und Gemüseprodukte.

- Sicherung eines Auftrags zur Lieferung der zweiten 10kW REV-Maschine an die US-Armee zur Entwicklung einzigartiger und nährstoffstabiler Lebensmittelrationen für ihre Soldaten.

- Kauf einer 10-kW-REV-Maschine von Responsible Foods, einem Lizenzpartner des Unternehmens, der hochwertige Trockensnacks aus gesunden isländischen Zutaten herstellt. Der Kauf der 10-kW-Maschine verdoppelt die lizenzpflichtige Produktionskapazität von Responsible Foods in Island.

- Unterzeichnung einer exklusiven, gebührenpflichtigen Lizenz mit Nippon Trends Food Service, Inc. ("Nippon Trends") für die Nutzung der Dehydrierungstechnologie von EnWave für die kommerzielle Produktion von verzehrfertigen Ramen-Nudelprodukten. Nippon Trends kaufte eine 10kW REV Maschine, um die kommerzielle Produktion in Kanada zu starten.

- Unterzeichnung des ersten lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrags für die Cannabis-Dehydrierung in den Vereinigten Staaten mit HHC Holdings, LLC d.b.a. GentleDry Technologies. GentleDry Technologies wird die kommerzielle Produktion mit einer 10kW REV-Maschine aufnehmen.

- Die gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit der GEA Lyophil GmbH ("GEA") für die Entwicklung und das Scale-up von GMP-Pharmamaschinen für die globale Pharmaindustrie wurde vorangetrieben. GEA hat eine REV-Maschine im Labormaßstab zur Installation in ihrer Pilotanlage in Hürth, Deutschland, erworben und plant, die Maschine zu nutzen, um potenziellen Zielkunden die Fähigkeiten der mikrowellenunterstützten Gefriertrocknungstechnologie zu präsentieren.

- Entwicklung Terpene Max, ein proprietäres Trocknungsprotokoll für Cannabis, das Cannabismaterial bei Temperaturen unter 40 Grad Celsius trocknet. Die erste quantitative Analyse, die von einer unabhängigen Testeinrichtung durchgeführt wurde, zeigt, dass die mit Terpene Max getrocknete Blüte im Vergleich zur frischen Blüte 88% der Terpene beibehielt und im Vergleich zur raumgetrockneten Cannabisblüte lieferte der Terpene Max-Prozess 10% mehr Terpene als die raumgetrocknete Blüte.

- Abschluss der Installation von zwei 100kW REV-Maschinen für die lizenzpflichtige kommerzielle Produktion in Costa Rica bzw. Peru zur Verarbeitung von hochwertigen lagerfähigen Obst- und Gemüseprodukten.

- Die Herstellung wurde abgeschlossen und zwei 120-kW-Maschinen wurden an Aurora Cannabis geliefert. EnWave hat die vollständige Zahlung für diese beiden Maschinen von Aurora Cannabis erhalten.

Business Transformation bei NutraDried:

Das Unternehmen hat bereits am 18. Februar 2021 einen Restrukturierungs- und Kostensenkungsplan angekündigt, der bei NutraDried, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, umgesetzt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden bestimmte Stellen im Management und in der Produktion gestrichen, um die Kostenstruktur von NutraDried neu auszurichten und wesentliche Einsparungen zu erzielen. Es wird erwartet, dass der Personalabbau die jährlichen Personalkosten des Unternehmens um ca. 2 Mio. CA senken wird; das Unternehmen wird im 2. Quartal 2021 eine Abfindungszahlung in Höhe von ca. 600.000 CA $ im Rahmen der Restrukturierung vornehmen. Die gesamten monatlichen FTE-Kosten bei NutraDried werden nach den organisatorischen Änderungen um ca. 30 % gesenkt.

Die angekündigten Änderungen sind Teil eines Plans, der darauf abzielt, die Kosten im gesamten Betrieb von NutraDried zu senken, sich wieder auf die Kernkompetenzen des Unternehmens zu konzentrieren und das Unternehmen durch den Einsatz der REV-Technologie wieder in die Gewinnzone zu bringen. Ziel ist es, NutraDried so schnell wie möglich wieder zu einem positiven EBITDA und Cashflow zu verhelfen und gleichzeitig weiterhin Innovationen zu entwickeln und neue REV-Produkte auf den Markt zu bringen, die den Verbraucherpräferenzen entsprechen.

Teil der neuen Strategie ist die proaktive Suche nach Möglichkeiten zur Auftragsfertigung, um die installierte REV-Kapazität zu nutzen. Kürzlich sicherte sich NutraDried einen bedeutenden Auftrag zur Herstellung von REV-getrocknetem Käse von einem führenden globalen Snack-Unternehmen. In der Pipeline von NutraDried befinden sich mehrere zusätzliche Private-Label- und Auftragsfertigungsprojekte.

Details zur Q1-Telefonkonferenz:

Datum: 1. März 2021

Zeit: 7:00 Uhr PST / 10:00 Uhr EST

Teilnehmerzug1-877-407-2988 (gebührenfreie Nummer)

ang

:

Webcast: https://78449.themediaframe.com/dataconf/pro

ductusers/enw/mediaframe/43699/indexl.html

(*) Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen:

Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach IFRS. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Ergebnis vor Abzug von Abschreibungen, aktienbasierten Vergütungen, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Ertragsteueraufwendungen oder -erstattungen sowie einmaligen Wertminderungen, Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen und staatlichen Beihilfen. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum Jahresüberschuss oder Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß IFRS verstanden werden. Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der MD&A des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2020.

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung organischer Materialien. EnWave hat darüber hinaus patentierte Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zum marktfähigen Cannabisprodukt verkürzt wird.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über vierzig lizenzpflichtige Lizenzen in zwanzig Ländern und fünf Kontinenten unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um in den Vereinigten Staaten rein natürliche Milchsnackprodukte, einschließlich der Marke Moon Cheese®, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, sowie für Dritte mitzuproduzieren.

EnWave hat REV als disruptive Dehydrationsplattform im Lebensmittel- und Cannabisbereich eingeführt: schneller und kostengünstiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV-Plattformen an:

1.-nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

2. -quantaREV® ist ein schalenbasiertes System, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

EnWave ist durch eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Hersteller von GMP-Trocknungsmaschinen, auch in der pharmazeutischen Industrie aktiv.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationen Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss der Transaktion sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind ohne Gewähr. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise Dritter auf Marktinformationen sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56979

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56979&tr=1

