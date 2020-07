IRW-News: Etruscus Resources Corp: Etruscus gibt neue Feldpläne bekannt und meldet Privatplatzierung in Höhe von 1 Mio. $

IRW-PRESS: Etruscus Resources Corp: Etruscus gibt neue Feldpläne bekannt und meldet Privatplatzierung in Höhe von 1 Mio. $

8.Juli 2020 - Vancouver (British Columbia). Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR,

FWB: ERR) (Etruscus oder das Unternehmen) gibt geänderte Pläne für seine Phase-1-Feldexplorationen bekannt, die nun ein siebtes vorrangiges Gebiet umfassen, das zu seiner ursprünglichen Liste an Hauptzielen in den 27.136 Hektar großen unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Rock & Roll und Sugar hinzugefügt wurde, die sich im Herzen des Eskay Camp im goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia befinden.

Höhepunkte:

- Hoodoo East, in der Nähe und entlang des Abschnitts des bedeutsamen Bohrabschnitts unseres Nachbarn Enduro Metal und den kürzlich identifizierten Goldzielen (gemeldet am 6. Juli 2020), wurde für die sofortige Exploration in der Priorität entsprechend hochgestuft. Ein umfassendes Arbeitsprogramm wird in diesem kaum erkundeten Gebiet durchgeführt, um potenzielle Bohrziele zu ermitteln.

- Die in der Pressemitteilung von Enduro genannte Mineralisierung verdeutlicht das Skarnpotenzial in diesem Gebiet und mehrere vielversprechende Skarnvorkommen, die 2019 bei Rock & Roll vorgefunden wurden, weisen auf ein hochgradiges Gold-Silber-Ressourcenpotenzial hin.

- Es wird erwartet, dass auf ein Bohrprogramm mehrere Wochen lang Feldprobennahmen, Schürfgrabungen und Kartierungen aller sieben potenziellen Bohrziele und sieben vorrangigen Gebiete folgen werden.

Das Unternehmen meldet außerdem eine geplante, nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.000.000 Dollar, die jedoch einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE) unterliegt. Die Einnahmen aus der Finanzierung, bestehend aus bis zu 1,3 Millionen Flow-through-Einheiten zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Einheit (Einnahmen von bis zu 650.000 Dollar) und einer Million Non-flow-through-Einheiten zu einem Preis von 0,35 Dollar pro Einheit (Einnahmen von bis zu 350.000 Dollar), werden sowohl für Explorationen als auch als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Jede Flow-through-Einheit besteht aus einer Flow-through-Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer halben Non-flow-through-Aktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Jede Non-flow-through-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer halben Aktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Die Flow-through-Aktien werden als Flow-through-Aktien gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act, das Gesetz) qualifiziert sein. Die Einnahmen aus der Flow-through-Privatplatzierung werden zur Deckung der kanadischen Explorationsausgaben (gemäß dem Gesetz) verwendet werden. Das Unternehmen verzichtet auf diese Ausgaben gegenüber den Käufern mit einem Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2020 und wie im Gesetz vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.136 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 22.453.501 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Für das Board of Directors:

gez. Gordon Lam

Chief Executive Officer, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Tel: 604-336-9088

E-Mail: info@etruscusresources.com

Web: www.etruscusresources.com

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, zu denen auch zukunftsgerichtete Aussagen zählen können. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Pläne, Absichten und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren und leitenden Mitarbeiter hinsichtlich der zukünftigen Geschäftstätigkeit und der betrieblichen Leistungen des Unternehmens.Die Wörter könnte, würde, wird, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen oder dessen Management sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck bringen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten und Leistungen darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die zukünftige Geschäftstätigkeit kann aufgrund verschiedener Faktoren unter Umständen erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellt wurden. Solche Risiken, Unsicherheiten und Faktoren werden in den Unterlagen, die von den kanadischen Wertpapierbehörden regelmäßig verlangt werden, beschrieben. Dazu zählen die vierteljährlich und jährlich erscheinenden Erläuterungen und Analysen der Unternehmensführung (Management Discussion & Analysis), die unter www.sedar.com verfügbar sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Risiken, Unsicherheiten und Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52551

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52551&tr=1

