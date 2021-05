IRW-News: Evergold Corp.: Evergold beginnt am 1. Juni mit der Exploration auf Golden Lion

IRW-PRESS: Evergold Corp.: Evergold beginnt am 1. Juni mit der Exploration auf Golden Lion

Bohrungen zielen auf eine große Goldzone bei Golden Lion ab, hochgradiges Gold-Silber auf Snoball, nördliches British Columbia

Toronto, Kanada - 14. Mai 2021 - Evergold Corp. ( WKN: A2PTHZ , TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, seinen geplanten Start für die Feldsaison auf Golden Lion am 1. Juni in der Toodoggone Region von British Columbia bekanntzugeben. Der Explorationsstart auf dem Snoball-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia westlich von Golden Lion erfolgt ungefähr sechs Wochen später am 15. Juli.

Explorationspläne für 2021 - Golden Lion Projekt:

- Mindestens 2.500 Meter Phase-2-Bohrungen, ein Phase-3-Programm kann abhängig von den Ergebnissen folgen.

- Die Bohrungen zielen auf eine hochgradige, induzierte Aufladbarkeit und Widerstandsfähigkeit der induzierten Polarisation (IP) ab, was auf eine potenziell stärkere Mineralisierung hinweist, die direkt unterhalb der GL1-Hauptzone liegt, wo 2020 flache Phase-1-Bohrungen von Evergold und historische Bohrungen von Newmont durchgeführt wurden und eine lange, breite Zone oberflächennaher Gold-Silber-Mineralisierung im epithermalen Stil identifiziert haben, die sich über mehr als 800 Meter Länge und über wahre Breiten von mehr als 150 Metern erstreckt.

- Programme für IP-Geophysik, geologische Kartierung, Prospektion sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen werden mögliche Ausdehnungen entlang und über den Gesteinslauf hinweg bewerten, insbesondere nach Norden in Richtung des Zielgebiets GL1 North Ridge, wo die Arbeiten im Jahr 2020 hohe Gold-, Silber- und Kupferwerte im Boden und ausgewählten Gesteinsproben ergaben.

Explorationspläne für 2021 - Snoball-Projekt:

- Mindestens 2.000 Meter Phase-2-Bohrungen, ein Phase-3-Programm kann abhängig von den Ergebnissen folgen.

- Die Bohrungen zielen auf ein vielversprechendes Gebiet mit weit verbreiteten starken und lokal sehr hochwertigen Gold-, Silber- und Pathfinder-Elementwerten im Gesteinsausbiss und in Feinerzen im Felsschutt innerhalb des C-Zonen-Trends am Pyramid Peak ab.

- Wie derzeit interpretiert, handelt es sich bei der C-Zone um ein breites, nach SW-NO-tendierendes Adersystem im epithermalen Stil, das wahrscheinlich mehrere variabel ausgerichtete Adern umfasst.

- Die Höhe der Entdeckung auf dem Berggipfel lässt darauf schließen, dass die Bohrungen der Phase 1 im Jahr 2020 möglicherweise die Spitze des Systems erreicht haben.

Wir freuen uns, dass die Bohrgeräte bald loslegen, mit dem Ziel, auf den positiven Ergebnissen von 2020 aufzubauen und die Vorzüge sowie das Potenzial von Snoball und Golden Lion deutlich zu demonstrieren, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Unser Ziel auf Snoball ist es, den Kern des neuen hochwertigen Adersystems zu erschließen, das wir 2020 zum ersten Mal gebohrt haben, und es bis in die Tiefe zu verfolgen. In diesem Fall können wir die Topographie zu unserem Vorteil nutzen. Auf Golden Lion, wo Bohrungen bereits das Vorhandensein einer großen, flachen Goldzone gezeigt haben, besteht unser unmittelbares Ziel darin, die geophysikalische Reaktion mit dem hohen Metallgehalt im Erz unter den Bohrungen des letzten Jahres zu testen, was nachfolgende Bohrungen entlang und quer zum Gesteinslauf rechtfertigen könnte. Beide Projekte sind spannend für das kurzfristige Potenzial, das sie bieten, und wir sind vollständig finanziert, um die Bohrprogramme durchzuführen.

Qualitätssicherung und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew J. Mitchell, P.Geo., Vice President, Exploration für Evergold Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches momentan von Newmont akquiriert wird. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen Charlie Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals ( WKN: A2JM2X ). Barrick Gold ( WKN: 870450 ) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Palisades Goldcorp ist als neuer Großaktionär von Evergold auch Großaktionär des sehr erfolgreichen kanadischen Unternehmens New Found Gold Corp. (TSX-V: NFG). Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Deutsche Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Twitter: https://www.twitter.com/EvergoldC

Englische Originalmeldung:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58395

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58395&tr=1

