IRW-PRESS: First Energy Metals Limited: First Energy Metals erhält 1,04 % Lithiumoxid auf 4,5 Metern in Schlitzproben aus dem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus

Vancouver, B.C. (1. April 2021) - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich, eine weitere Runde von Analyseergebnissen aus dem Schlitzprobenahmeprogramm in seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in Quebec (Kanada) bekannt zu geben. Die Schlitzproben durchschnitten einen Spodumen-Pegmatitabschnitt von 4,5 Metern mit 1,04 Prozent Lithiumoxid. Das Unternehmen freut sich auch mitteilen zu können, dass sein Explorationsteam vor Ort eine weitere mächtige lithiumhaltige Pegmatitzone (der Beluga-Pegmatit) entdeckt hat, deren Oberflächenausbisse auf einer Breite von 50 bis 80 Metern und einer Streichlänge in Ost-West-Richtung von über 215 Metern kartiert wurden. Es sind im Bereich dieses Spodumen-Pegmatiterzgangs/-erzlagers kaum historische Explorationsarbeiten dokumentiert. Er wird ein vorrangiges Ziel des laufenden Explorationsprogramms mit Prospektionen, Kartierungen, Schürfgrabungen und Schlitzprobenahmen sein.

Die wichtigsten Analyseergebnisse (Einzelheiten siehe Tabelle 1)

- Die Lithiumwerte (Li) liegen im Bereich von 51 ppm (Teile pro Million) bis 6.290 ppm.

- Die Lithiumoxidwerte (Li2O) liegen im Bereich von 0,01 % bis 1,35 % Li2O, einschließlich eines Abschnitts von 4,5 m mit 1,04 % Li2O.

- Die Berylliumwerte liegen im Bereich von 36 ppm bis 334 ppm, Barium von 6 ppm bis 213 ppm und Cäsium von 5,1 ppm bis 75,4 ppm.

- Die Niobwerte liegen im Bereich von 45,8 ppm bis 108,5 ppm, Rubidium von 19,3 ppm bis 3.110 ppm, Strontium von 19 ppm bis 136 ppm und Tantal von 22,7 ppm bis 89,2 ppm.

Die Bodenerkundungsarbeiten sind seit Februar 2021 im Gange. Ziel ist es, historische Vorkommen eines Lithium-Pegmatits in zwei Lithiumprospektionsgebieten (Augustus und Canadian Lithium Prospect) zu lokalisieren und zu bestätigen, historische Bohrungen, die in den 1950er-Jahren auf dem Konzessionsgebiet absolviert wurden, zu lokalisieren und sich auf das bevorstehende Bohrprogramm vorzubereiten, das beginnen soll, sobald ein Bohrunternehmen verfügbar ist. Die Pegmatitausbisse wurden aufgrund der hohen Schneedecke und an manchen Stellen einer Deckschicht mittels eines Baggers freigelegt. Es wurden mehrere Teile einer historischen Bohrlochverrohrung gefunden, die nützliche Richtlinien für die Platzierung zukünftiger Bohrungen und die Kartierung der Lithium-Pegmatite an der Oberfläche liefern werden. Die Geländeerkundung läuft, und aus den freigelegten Ausbissen werden mehr Schlitzproben genommen. In den kommenden Wochen werden höhere Temperaturen erwartet, wodurch der gefrorene Boden auftauen sollte, damit die Probenahme fortgesetzt werden kann.

Gurminder Sangha, CEO von First Energy Metals, erklärte: Das Unternehmen ist begeistert von den bisherigen Fortschritten, insbesondere von der Entdeckung einer neuen lithiumhaltigen Pegmatitzone. First Energy setzt den Großteil seiner verfügbaren Ressourcen ein, um das Projekt Augustus so schnell wie möglich zu explorieren und zu erschließen, damit es mit anderen erschlossenen Lithiumprojekten in der Abitibi-Region gleichziehen kann. Das Unternehmen freut sich darauf, den Rohstoffbestand der Provinz Quebec um weitere Lithiumressourcen zu erweitern.

Jede Schlitzprobe aus diesem Programm repräsentiert einen etwa 38 bis 76 cm langen, 5 cm breiten und 3-5 cm tiefen Schnitt in das Grundgebirge. Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7, wie nachstehend zusammengefasst, geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

Code Ultratrace 7 - Peroxidfusion - ICP und ICP/MS

Die Proben werden in einem Zirkontiegel mit Natriumperoxid aufgeschmolzen. Die geschmolzene Probe wird in konzentrierter Salpeter- und Salzsäure aufgelöst. Die resultierenden Lösungen werden verdünnt und dann mittels ICP-OES und ICP-MS analysiert. Alle Metalle sind in Lösung.

ICP-MS

Die aufgeschmolzenen Proben werden verdünnt und mittels Agilent 7900 ICP-MS analysiert. Die Kalibrierung erfolgt unter Verwendung von fünf synthetischen Kalibrierungsstandards. Mit jeder Probencharge wird zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle ein Satz (10-20) geschmolzenes zertifiziertes Referenzmaterial verwendet. Aufgeschmolzene Doppelproben werden nach jeder 10. Probe eingefügt.

ICP-OES

Die Proben werden mit mindestens 10 zertifizierten Referenzmaterialien für die erforderlichen Analyten analysiert, die alle durch Aufschmelzen mit Natriumperoxid hergestellt wurden. Jede 10. Probe wird doppelt vorbereitet und analysiert; nach jeder 30. Probe wird eine Blindprobe vorbereitet und analysiert. Die Proben werden mit einem Varian 735ES ICP analysiert und interne Standards werden als Teil des Standardbetriebsverfahrens verwendet. Quelle: https://actlabs.com/geochemistry/lithogeochemistry-and-whole-rock-analysis/peroxide-total-fusion/

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über das Lithiumkonzessionsgebiet Augustus

Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Lithitumkonzessionsgebiet Augustus in den Townships Landrienne und Lacorne in Quebec, Kanada. Das Konzessionsgebiet umfasst 271 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 14.155 Hektar, die sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt Val d'Or auf den Kartenblättern 32C/05 und 32D08 befinden. Die neu erworbenen Claims des Konzessionsgebiets verteilen sich auf mehrere Claimblöcke, die 2021 von verschiedenen Verkäufern als Option erworben wurden. Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen gut durchdachten Arbeitsplan erstellt, der Kernbohrungen, metallurgische Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Ressourcenschätzungen umfasst. Bisher hat das Unternehmen historische Bohrdaten aus 74 historischen Bohrlöchern zusammengestellt, die auf dem Konzessionsgebiet niedergebracht wurden. Die Gesamtlänge dieser Bohrungen betrug 12.123,14 m. Auf dem Konzessionsgebiet wurden in den 1950er-Jahren Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.024 m niedergebracht. Mehrere Bohrergebnisse zeigten Abschnitte mit über 1 % Lithiumoxid. All diese Daten werden dazu beitragen, das zukünftige Explorationsbohrprogramm zu entwickeln und eine Datenbank für die NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung aufzubauen.

Über First Energy Metals Limited.

First Energy Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Mineralkonzessionsportfolios mit mehreren Rohstoffen gerichtet ist. Ziel des Unternehmens ist es, Mineralprospektionsgebiete in Nordamerika in den Technologie-, Edelmetall- und Basismetallsektoren zu identifizieren, zu erwerben und zu erkunden.

Die Strategie des Unternehmens sieht Folgendes vor:

- Erwerb und Ausbau von Projekten durch Prospektionen und Explorationen im Frühstadium;

- Suche nach Joint-Venture-Partnern für die Finanzierung der zukünftigen Exploration und Projektentwicklung

- Schaffung von Unternehmenswert durch Explorationserfolge.

First Energy wird sein Portfolio mit mehreren Rohstoffen weiterhin durch organische Akquisitionen neuer Projekte und Chancen erweitern, um nach und nach Mehrwert zu schaffen und Projekte hinzuzunehmen.

