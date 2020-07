IRW-News: Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von $7,85 Millionen ab

IRW-PRESS: Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von $7,85 Millionen ab

Fosterville South schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von $7,85 Millionen ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 21. Juli 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. (das Unternehmen) (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) (Fosterville South) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits früher angekündigte Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") durch die Ausgabe von insgesamt 1.962.500 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 4,00 $ pro Einheit zu einem Bruttoerlös von 7.850.000 $ abgeschlossen hat.

Highlights:

· Starke Beteiligung der bestehenden Großaktionäre

· Mehrere neue institutionelle Investoren wurden zum Aktienregister hinzugefügt

· Starke Bilanz und Cash-Position sowie keine Schulden

Bryan Slusarchuk, der Chief Executive Officer und Director von Fosterville South, sagte dazu: "Wir danken den bestehenden Großaktionären, den neuen Investoren und den beteiligten Vermittlern für ihre Unterstützung unserer Explorationsbemühungen durch diese überzeichnete Finanzierung. Die starke Nachfrage nach dieser Privatplatzierung ist ein Beweis für die Qualität der Vermögenswerte und des erstklassigen Landpakets, die über einen mehrjährigen Zeitraum zusammengestellt wurden und eine hervorragende Grundlage für unsere Wachstumspläne bilden. Fosterville South ist momentan vor Ort äußerst aktiv und auf unseren Grundstücken wird mit mehreren Maschinen gebohrt. Wir verfügen über eine starke Bilanz, eine starke Cash-Position und keine Schulden. Wir freuen uns darauf, Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten".

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie"); und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,95 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten bis zum 21. Juli 2022.

Clarus Securities Inc. fungierte als Lead Agent im Namen eines Verbundes von Vermittlern, zu denen Canaccord Genuity Corp., PI Financial Corp., Eventus Capital Corp. und Mackie Research Capital Corporation gehörten. Fosterville South zahlte den Vermittlern eine Barprovision von 485.870 $ und emittierte insgesamt 121.468 Warrants auf den Kauf von Stammaktien (die "Broker Warrants"), wobei jeder Broker Warrant in einem Zeitraum von 24 Monaten bis zum 21. Juli 2022 zu einem Preis von 4,00 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann.

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen den Wiederverkaufsbeschränkungen, die am 22. November 2020 auslaufen. Fosterville South beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Exploration und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen ohne eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen der Vereinigten Staaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.

Über Fosterville South Exploration Ltd.

Fosterville South besitzt zwei große, zu 100 % unternehmenseigene, hochgradige epizonale Goldprojekte mit dem Namen Lauriston und Golden Mountain Project, eine große Gruppe von Liegenschaften mit dem Namen Providence Project und eine große Gruppe von kürzlich konsolidierten Grundstücken mit dem Namen Walhalla Belt Project, alle im Bundesstaat Victoria, Australien. Das Landpaket von Fosterville South, das über einen mehrjährigen Zeitraum zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich von und innerhalb derselben geologischen Struktur, in dem sich die Fosterville Liegenschaften von Kirkland Lake Gold befinden. Darüber hinaus erwarb Fosterville South vor kurzem drei goldfokussierte Projekte mit den Namen Moormbool-, Timor- und Avoca-Projekte, die sich ebenfalls im Bundesstaat Victoria in Australien befinden.

Sechs der Grundstücke von Fosterville South (Lauriston, Providence, Golden Mountain, Timor, Avoca und Walhalla Belt) haben trotz begrenzter moderner Exploration und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgesteinsquellen aufzuweisen.

Im Namen des Unternehmens:

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer & Director

Adam Ross, Investor Relations

Tel: +1-604-229-9445

Gebührenfrei: +1-833-923-3334

Email: info@fostervillesouth.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Rohstoffaktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/ran-news

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

